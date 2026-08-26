آخرین برنامه تیم ملی والیبال ایران قبل از مسابقات قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ایران صبح دیروز آخرین تمرین توپی خود را در شهر اوفا برگزار کرد تا پس از پایان تورنمنت چهارجانبه این شهر، مرحله دیگری از برنامه آماده‌سازی خود برای قهرمانی آسیا شوند.

ملی‌پوشان ایران از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت محلی در یک جلسه تمرین توپی حضور داشتند؛ تمرینی که پس از سه دیدار برابر روسیه، کوبا و بلاروس در تورنمنت چهارجانبه اوفا، آخرین برنامه آماده‌سازی تیم در این شهر بود.روبرتو پیاتزا در جریان این اردو بارها بر این نکته تأکید داشت که نگاه تیم ملی در قهرمانی آسیا نباید تنها معطوف به ژاپن باشد. سرمربی تیم ملی از بازیکنان خواست به جای تمرکز صرف بر یک حریف، تمام تیم‌هایی را که در مسیر پیش‌رو قرار دارند، به عنوان بخشی از مسیر پیشرفت تیم در نظر بگیرند و برای رویارویی با هر یک از آنها آماده ‌باشند. از دیگر نکات مورد تأکید سرمربی تیم ملی در اردوی اوفا، برگزاری تمرینات توپی صبحگاهی با کیفیت و فشار بالا بود. پیاتزا با توجه به تجربه برخی مسابقات صبحگاهی گذشته تیم ملی و شرایط متفاوتی که بازیکنان در این دیدارها تجربه کرده بودند، اصرار داشت ملی‌پوشان در ساعات ابتدائی روز نیز تمرینات جدی و سنگین توپی داشته باشند. تیم ملی والیبال ایران پس از پایان مرحله آماده‌سازی در اوفا، مسیر خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه خواهد داد؛ رقابت‌هایی که در برنامه این تیم، بخشی از مسیر آماده‌سازی و تلاش برای رسیدن به هدف بزرگ‌تر، یعنی حضور در المپیک، محسوب می‌شود. تیم ملی والیبال ایران امروز راهی مسکو می‌شود تا در این شهر علاوه‌بر پیگیری تمرینات، دو دیدار تدارکاتی با تیم باشگاهی دینامو برگزار کند که روزهای پنجشنبه و جمعه پنجم و ششم شهریور برگزار می‌شود. مردان والیبال ایران روز دوشنبه نهم شهریور مسکو را به مقصد ژاپن ترک می‌کنند تا در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک شرکت کنند. عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور، امین اسماعیل‌نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی در این اردو و مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.