جلسه دیروز هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با چند تصمیم مهم درباره تیم ملی، داوری و مسائل روز فوتبال همراه بود؛ از تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا، احتمال برگزاری اردوی ۱۰ تا ۱۲ روزه تیم ملی در قطر و تعیین سقف سنی ۵۰ سال برای داوران.

مهم‌ترین بخش جلسه دیروز هیئت‌رئیسه را باید در تصمیم فدراسیون برای ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی جست‌وجو کرد. سرمربی تیم ملی به همراه سعید الهویی در این جلسه حاضر شد و گزارشی از وضعیت تیم ملی، جمع‌بندی فنی حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضرورت تغییر نسل و محدودیت‌های موجود در مسیر آماده‌سازی ارائه کرد.

بر اساس اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال، قرارداد قلعه‌نویی تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید شده است؛ تصمیمی که عملاً تکلیف نیمکت تیم ملی را برای یک دوره مهم دیگر مشخص می‌کند. نکته قابل توجه اینکه برنامه ارائه‌شده از سوی قلعه‌نویی پیش از قطعی شدن ادامه حضور او در تیم ملی تدوین شده بود و قرار است به عنوان نقشه راه آماده‌سازی تیم ملی مورد استفاده قرار گیرد.

از روسیه و ازبکستان تا حریف سوم

یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه جدید، انجام بازی‌های تدارکاتی مناسب است. تیم ملی قرار است در نخستین مراحل آماده‌سازی خود مقابل روسیه و ازبکستان قرار بگیرد و حریف سوم نیز به احتمال زیاد تا دوشنبه هفته آینده معرفی خواهد شد.

اهمیت بازی‌های تدارکاتی برای تیمی که قرار است در جام ملت‌های آسیا با رقبای جدی روبه‌رو شود، بیش از یک مسابقه دوستانه معمولی است. انتخاب حریفان باید به گونه‌ای باشد که نقاط ضعف و قوت تیم ملی در شرایطی نزدیک به مسابقات رسمی محک بخورد. بر همین اساس، در جلسه هیئت‌رئیسه بر ظرفیت‌سنجی بازی‌های تدارکاتی و پرهیز از انتخاب حریفان آسان تأکید شده است.

در همین راستا، دوحه یکی از گزینه‌های جدی برای برپایی اردوی پیش از جام ملت‌های آسیاست. رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز در مذاکره با رئیس فدراسیون قطر، امکان برگزاری اردوی ۱۰ تا ۱۲ روزه تیم ملی در این کشور را بررسی کرده است. قطر به دلیل امکانات مناسب و شرایط آب‌وهوایی و زیرساختی، می‌تواند یکی از گزینه‌های مطلوب برای آخرین مرحله آماده‌سازی ملی‌پوشان باشد.

جوانگرایی؛ پروژه‌ای که تازه آغاز شده است

در کنار برنامه‌های آماده‌سازی، بحث تغییر نسل نیز در جلسه هیئت‌رئیسه مورد توجه قرار گرفت. فدراسیون از عزم قلعه‌نویی برای جوانگرایی خبر داده و حتی میانگین سنی تیم‌های صدرنشین لیگ برتر به عنوان یکی از موضوعات قابل بررسی مطرح شده است.

با این حال، جوانگرایی تیم ملی بدون پشتوانه باشگاهی امکان‌پذیر نیست. تیم‌های پایه برای حضور در سه تورنمنت نوجوانان، جوانان و امید آماده می‌شوند و فدراسیون از باشگاه‌ها خواسته است با در اختیار گذاشتن بازیکنان، مانع از آسیب دیدن برنامه تیم‌های پایه نشوند.

داوری تا ۵۰ سال؛ تغییر یک سقف سنی

در بخش دیگری از جلسه، آیین‌نامه اجرائی کمیته داوران مورد بررسی قرار گرفت و یکی از تصمیم‌های مهم به سن قضاوت مربوط شد. بر اساس مصوبه جدید، سقف سنی قضاوت داوران ۵۰ سال تعیین شده است.

موضوع بررسی تخلفات داوری نیز به ارکان قضائی فدراسیون واگذار شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که کیفیت داوری همواره یکی از بحث‌های مهم فوتبال ایران بوده و هرگونه تغییر در ساختار داوری می‌تواند مستقیماً بر مسابقات لیگ برتر تأثیر بگذارد.

ماجرای آسانی؛ مسئولیت با باشگاه و بازیکن

در بخش دیگری از نشست خبری سخنگوی فدراسیون، موضوع فسخ قرارداد یاسر آسانی و مباحث مطرح‌شده پیرامون آن نیز مورد توجه قرار گرفت. فدراسیون تأکید کرده است که در چنین مواردی مسئولیت تصمیم بر عهده باشگاه و بازیکن است و مصوبه مربوط به ثبت فسخ قراردادها در سازمان لیگ نیز از سال گذشته به باشگاه‌ها ابلاغ شده است.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که پرونده قرارداد آسانی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز روزهای اخیر فوتبال ایران تبدیل شده و نحوه اجرای مقررات می‌تواند در ادامه، پیامدهای حقوقی و ورزشی برای طرفین داشته باشد. پیام فدراسیون روشن است: باشگاه و بازیکن باید مسئولیت تصمیمی را که می‌گیرند، بپذیرند.