به دنبال افزایش ۱۳ درصدی شرکت‌کنندگان در بازی‌های آسیایی، برگزارکنندگان بازی‌ها در حال مذاکره با شورای المپیک آسیا هستند تا آمار نهائی شرکت‌کنندگان را مدیریت کنند.

در حالی که هدف اولیه میزبانی از ۱۵ هزار نفر بود، گزارش‌های محلی حاکی از افزایش این تعداد به حدود ۱۷ هزار ورزشکار و همراه است. این رشد آماری، که در فاصله کمتر از یک ماه مانده به افتتاحیه نگرانی کمیته برگزاری را برانگیخته، عمدتاً ناشی از اضافه شدن رشته‌های جدیدی همچون پدل و تک‌بال و حضور ۴۵ کشور در این دوره از رقابت‌هاست.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، تعداد کل شرکت‌کنندگان به ۱۷,۰۰۰ نفر رسیده است که در مقایسه با پیش‌بینی اولیه ۱۵,۰۰۰ نفری، رشد بیش از ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

از این تعداد، ۱۱,۰۰۰ نفر را ورزشکاران و ۶,۰۰۰ نفر را مقامات رسمی و مربیان تشکیل می‌دهند. با توجه به غیرممکن بودن کاهش تعداد ورزشکاران ثبت‌نام‌کننده، برگزارکنندگان تمرکز خود را بر کاهش تعداد مقامات و مربیان همراه معطوف کرده‌اند. منابع آگاه از انجام مذاکرات فشرده در این خصوص خبر می‌دهند و اعلام کردند که تعدیل این بخش، تنها راهکار موجود برای جبران کمبود ظرفیت اسکان است. در موازات این مذاکرات، ستاد برگزاری راهکارهای اضطراری را نیز در دستور کار قرار داده است. استفاده از کشتی‌های کروز مستقر در بنادر نزدیک و همچنین کانتینرهای چوبی بازطراحی‌شده به عنوان اقامتگاه‌های موقت، از جمله گزینه‌هایی است که برای رفع بحران اسکان مورد بررسی قرار گرفته است.