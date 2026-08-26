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کد خبر: ۳۳۶۸۱۴
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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گزارش فدراسیون جهانی از بازگشت ستاره ۲۱ ساله به ترکیب تیم ملی بسکتبال

فدراسیون جهانی بسکتبال در مطلبی ویژه به بازگشت محمد امینی به ترکیب تیم ملی ایران پرداخته و تاکید داشته که بازگشت ستاره جوان، انگیزه‌ای عظیم است.
تیم ملی بسکتبال در حالی روز جمعه (۶ شهریور) با دیدار برابر نیوزیلند به صورت رسمی وارد مرحله دوم و پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ می‌شود که محمد امینی را بعد از یک وقفه طولانی در اختیار خواهد داشت. محمد امینی در مرحله نخست انتخابی جام جهانی هم به دلایل شخصی حضور نداشت.  حالا او با بازگشت به ترکیب تیم ملی بسکتبال برای مرحله دوم انتخابی جام جهانی، ترکیب این تیم را کامل‌تر کرده است. این بازگشت مورد توجه فدراسیون جهانی بسکتبال هم قرار گرفته است. این فدراسیون در گزارشی به این بازگشت اشاره داشته و با عنوان «بازگشت ستاره جوان، انگیزه‌ای عظیم برای تیم ملی» به آن پرداخته است.  در این گزارش ضمن اشاره به آنچه باعث غیبت چندماهه محمد امینیِ ۲۱ ساله در ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران شد، مروری بر کاپ آسیا و پیروزی برابر نیوزیلند (رده‌بندی) در غیاب محمد امینی شده و این‌طور عنوان شده است که: پنجره چهارم انتخابی جام جهانی که قرار است محمد امینی در آن شرکت داشته باشد، چهارمین حضور او در سطح بزرگسالان خواهد بود. می‌توان به یاد آورد که او اولین بازی خود را برای تیم مردان در 
جام جهانی ۲۰۲۳ انجام داد، سپس برای مقدماتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ بازگشت.

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