اعلام پاداش مدالآوران بازیهای جهانی عشایر
ورزشکاران مدالآور در بازیهای جهانی عشایر به ترتیب ۳۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان دریافت میکنند؛ این رقم برای بانوان طلایی ۵۰۰ میلیون تعیین شده است.
آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای شرکت در ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان در یکصد و پنجاهوششمین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی بررسی شد. این نشست به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور رؤسای فدراسیونها و انجمنهای دارای نماینده در این رقابتها برگزار شد و مسئولان رشتههای مختلف گزارشی از آخرین وضعیت آمادهسازی ورزشکاران و ارزیابی فنی خود از شانس مدالآوری نمایندگان ایران ارائه کردند.
در این جلسه مشخص شد فدراسیون ورزش روستایی و عشایری بهعنوان متولی اصلی اعزام کاروان ایران، پاداش مدالآوران طلا، نقره و برنز بازیهای جهانی عشایر را به ترتیب ۳۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است.
با توجه به حضور ۱۰ ورزشکار زن در ترکیب کاروان ایران و با هدف ایجاد انگیزه مضاعف برای مدالآوری بانوان، با نظر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، پاداش بانوانی که موفق به کسب مدال طلا شوند بهطور ویژه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس، بانوان طلایی کاروان ایران ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر از میزان پاداش عمومی تعیینشده برای مدال طلا دریافت خواهند کرد.