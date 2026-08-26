۳ بازی تعیینکننده در مسیر صدرنشینی
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در شرایطی از روز جمعه آغاز میشود که سه تیم مدعی باید در دیدارهایی دشوار برای حفظ موقعیت خود در بالای جدول بجنگند؛ استقلال و تراکتور به دنبال ادامه روند پیروزیهایشان هستند و سپاهان نیز برای جبران امتیازهای از دسترفته به مصاف گلگهر میرود.
در میان دیدارهای روز نخست هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، سه مسابقه بیش از سایر بازیها توجهها را به خود جلب کرده است. استقلال، صدرنشین رقابتها، در اهواز میهمان فولاد خوزستان است؛ تراکتور در یزد برابر چادرملو قرار میگیرد و سپاهان نیز در نقش جهان از گلگهر سیرجان پذیرایی خواهد کرد. این مسابقات در شرایطی برگزار میشوند که فاصله امتیازی تیمهای بالای جدول اندک است و هر لغزش میتواند معادلات صدر جدول را تغییر دهد.
استقلال؛ حفظ صدر در گرمای اهواز
استقلال با شروعی رؤیایی و کسب حداکثر امتیازات ممکن، در صدر جدول قرار گرفته و از نظر آماری بهترین شروع را در میان مدعیان داشته است. با این حال، بازی مقابل فولاد را نمیتوان دیداری ساده برای شاگردان سهراب بختیاریزاده دانست. فولاد در خانه و مقابل هوادارانش انگیزه زیادی برای متوقف کردن صدرنشین دارد و استقلال نیز باید علاوه بر حفظ روند پیروزی، مراقب فرسایش بدنی پیش از دیدار حساس با پرسپولیس باشد.
اهمیت این مسابقه زمانی بیشتر میشود که بدانیم دربی تنها چند روز بعد برگزار خواهد شد. بنابراین استقلال به دنبال آن است که با سه امتیاز از اهواز خارج شود تا با آرامش و شرایط روحی مناسب به استقبال مهمترین بازی هفته پنجم برود.
تراکتور؛ مأموریت صدرنشینی در یزد
تراکتور نیز شرایطی مشابه استقلال دارد و با شروعی قدرتمند، خود را در قامت یکی از مدعیان جدی قهرمانی نشان داده است. حریف این هفته اما چادرملو است؛ تیمی که برای جبران نتایج هفتههای نخست به امتیاز نیاز دارد.
برتری تراکتور روی کاغذ قابل توجه است، اما بازی خارج از خانه و انگیزه بالای میزبان میتواند کار را دشوار کند. چادرملو برای فرار از پایین جدول به دنبال امتیاز است و همین مسئله میتواند بازی را به مسابقهای فیزیکی و کماشتباه تبدیل کند. تراکتور اگر میخواهد همچنان در کورس صدرنشینی باقی بماند، باید در چنین مسابقاتی نیز شخصیت یک مدعی قهرمانی را نشان دهد.
سپاهان؛ فرصت جبران برابر گلگهر
در اصفهان، سپاهان شرایط متفاوتی دارد. طلاییپوشان که در هفتههای ابتدائی با قرعهای دشوار مواجه شدهاند، پس از رویارویی و شکست مقابل تراکتور و استقلال، این بار برابر گلگهر قرار میگیرند؛ تیمی که شروع قابل قبولی داشته و میتواند برای میزبان دردسرساز شود.
سپاهان برای رسیدن به جمع مدعیان، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. پیروزی مقابل گلگهر میتواند علاوهبر سه امتیاز، اعتمادبهنفس تیم را افزایش دهد؛ در مقابل، از دست رفتن امتیاز در نقش جهان فاصله این تیم با صدر جدول را بیشتر خواهد کرد.
برنامه کامل بازیهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:
جمعه 6 شهریور 1405
*چادرملو اردکان....................................................................تراکتور(ساعت19:00)
*پیکان.................................................................استقلال خوزستان(ساعت19:00)
* نساجی مازندران..............................................شمس آذر قزوین(ساعت19:15)
* آلومینیوم اراک......................................................خیبر خرمآباد(ساعت19:15)
*سپاهان..................................................................................گلگهر(ساعت19:30)
* فولاد خوزستان.....................................................استقلال تهران(ساعت21:00)
شنبه 7 شهریور 1405
* مس شهر بابک.............................................صنعت نفت آبادان(ساعت19:00)
* فجر سپاسی......................................................................ذوبآهن(ساعت19:00)
* پرسپولیس..............................................................................ملوان(ساعت19:15)