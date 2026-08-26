بختیاری‌زاده: پنجره استقلال باز بود هم

جلوی ریخت‌وپاش را می‌گرفتم

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، تأکید کرد بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها نشده و حتی در صورت باز بودن پنجره نیز اجازه خریدهای بی‌هدف و پرشمار را نمی‌داد.

بختیاری‌زاده با اشاره به شروع موفق استقلال در لیگ برتر گفت: موفقیت تیم حاصل همدلی و نظم بازیکنان است و هنوز برای قضاوت درباره عملکرد تیم زود است. او تأکید کرد اگر پنجره استقلال باز بود، نهایتاً دو یا سه بازیکن برای تقویت تیم جذب می‌کرد.

سرمربی استقلال ضمن مخالفت با فعالیت دلال‌هایی که منافع شخصی را بر منافع باشگاه ترجیح می‌دهند، گفت: مدیر برنامه باید به آینده بازیکن و باشگاه کمک کند. به اعتقاد او، خریدهای متعدد در سال‌های گذشته علاوه ‌بر افزایش هزینه‌ها، کار مربیان را نیز دشوار کرده است.

بختیاری‌زاده همچنین از احتمال جذب حداکثر دو بازیکن خارجی باکیفیت در صورت باز شدن پنجره استقلال خبر داد و افزود: این تیم با توجه به حضور در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا به تقویت نیاز دارد، اما این کار نباید با «ریخت‌وپاش» همراه باشد.

او در پایان تأکید کرد استقلال باید به ساختاری برسد که بازیکنان نتوانند با تهدید به جدایی، باشگاه را تحت فشار مالی قرار دهند؛ مشکلی که به گفته بختیاری‌زاده طی سال‌های گذشته به استقلال آسیب زده است.

افشاگری بابایی از خواسته ممبینی

و نقش «نخبه» AFC در فدراسیون

مدیرعامل چادرملوی اردکان، در اظهاراتی انتقادی درباره ماجرای سهمیه آسیایی ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، را به ارائه توضیحات درباره روند تصمیم‌گیری‌ها فراخواند.

علیرضا بابایی، مدعی شد در جریان این پرونده مکاتبات متناقضی با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شده و برخی امور نیز از طریق ارتباطات با معاون دبیرکل AFC پیگیری شده است. او همچنین مدعی شد ممبینی و این مقام AFC در شکل‌گیری موضوع «انصراف» گل‌گهر از رقابت‌های آسیایی نقش داشته‌اند.

مدیرعامل چادرملو در توضیح نقش این مقام AFC که از او با عنوان «نخبه» یاد کرده، مدعی شد وی به دلیل جایگاه اداری و ارتباط نزدیک با ساختار تصمیم‌گیری کنفدراسیون فوتبال آسیا، در روند پیگیری پرونده سهمیه ایران اثرگذار بوده است. به گفته بابایی، این فرد در هماهنگی‌ها و انتقال برخی دیدگاه‌ها میان فدراسیون فوتبال ایران و AFC نقش داشته و ارتباط او با مسئولان فدراسیون، به‌ویژه هدایت ممبینی، در تصمیمات مربوط به سهمیه آسیایی قابل توجه بوده است.

مدیرعامل چادرملو همچنین از درخواست سه میلیارد تومانی ممبینی از این باشگاه برای تقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان خبر داد و گفت با این درخواست موافقت نکرده است. بابایی با تأکید بر اینکه عذرخواهی فدراسیون را کافی نمی‌داند، خواستار جبران خسارات مادی و معنوی چادرملو شد و اعلام کرد پرونده شکایت این باشگاه در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در مرحله مقدماتی قرار دارد. او همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، استانداری یزد و مدیران چادرملو شد.