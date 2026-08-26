فدایی امنیت و اقتدار (حدیث دشت عشق)

سردار شهید داریوش درستی از فرماند‌هان جبهه مقاومت در سوریه بود. وی یکی از ستارگان گمنام آسمان رشادت و دلاوری است؛ یک شهید جاویدالاثر که تأثیر حضورش در میادین جهاد و ایستادگی، امنیت و اقتدار امروز ایران است.

داریوش درستی 31 شهریور سال 1343 در خانواده‌ای متدین و کم‌درآمد در تهران متولد شد. چشیدن طعم فقر و پرورش یافتن با نان حلال باعث شد که در همان جوانی به صف انقلاب و مبارزه بپیوندد. او در همان نخستین روزهای تشکیل سپاه پاسداران، به این نهاد مقدس پیوست و در تمام سال‌های دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و به مقام جانبازی نائل آمد. وی پس از دوران دفاع مقدس، مربی نیروهای مخصوص سپاه بود و همین مسئولیت را نیز در سوریه به عهده داشت. شهید درستی مدتی نیز فرمانده پایگاه بسیج امام حسین(ع) در خیابان حبیب‌اللهی تهران بود. شهید داریوش درستی با نام جهادی «ابوحامد» در جبهه مقاومت فعالیت می‌کرد. یکی از همرزمان شهید در خاطره‌ای از او گفته بود: «شهید درستی هر چند استاد دوره بود ولی استاد بارز اخلاق بود من به جرأت می‌گویم کار این عزیز کمتر از یک روحانی که وظیفه ذاتی و ضمیری او آموزش اخلاق حسنه هست نبود. ایشان در عمل به آن عامل بود.» وی سرانجام، روز دهم شهریور سال 1395 به آرزوی خود رسید و به دست گروهک تروریستی جیش ایضا در منطقه حماه سوریه شربت شهادت را نوشید.