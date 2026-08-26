فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۸۰۸
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید مدافع حرم داریوش درستی

فدایی امنیت و اقتدار (حدیث دشت عشق)

  سردار شهید داریوش درستی از فرماند‌هان جبهه مقاومت در سوریه بود. وی یکی از ستارگان گمنام آسمان رشادت و دلاوری است؛ یک شهید جاویدالاثر که تأثیر حضورش در میادین جهاد و ایستادگی، امنیت و اقتدار امروز ایران است.
داریوش درستی 31 شهریور سال 1343 در خانواده‌ای متدین و کم‌درآمد در تهران متولد شد. چشیدن طعم فقر و پرورش یافتن با نان حلال باعث شد که در همان جوانی به صف انقلاب و مبارزه بپیوندد. او در همان نخستین روزهای تشکیل سپاه پاسداران، به این نهاد مقدس پیوست و در تمام سال‌های دفاع مقدس در جبهه حضور داشت و به مقام جانبازی نائل آمد. وی پس از دوران دفاع مقدس، مربی نیروهای مخصوص سپاه بود و همین مسئولیت را نیز در سوریه به عهده داشت. شهید درستی مدتی نیز فرمانده پایگاه بسیج امام حسین(ع) در خیابان حبیب‌اللهی تهران بود. شهید داریوش درستی با نام جهادی «ابوحامد» در جبهه مقاومت فعالیت می‌کرد. یکی از همرزمان شهید در خاطره‌ای از او گفته بود: «شهید درستی هر چند استاد دوره بود ولی استاد بارز اخلاق بود من به جرأت می‌گویم کار این عزیز کمتر از یک روحانی که وظیفه ذاتی و ضمیری او آموزش اخلاق حسنه هست نبود. ایشان در عمل به آن عامل بود.» وی سرانجام، روز دهم شهریور سال 1395 به آرزوی خود رسید و به دست گروهک تروریستی جیش ایضا در منطقه حماه سوریه شربت شهادت را نوشید.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

عرضه 500 میلیون دلار اسکناس تدبیر جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز!

اعزام میانجی، عملیات فریب است در پاسخ پشیمان‌کننده تردید نکنید

صدای واشنگتن را در ایران می‌شنوید!شرافتمندانه تسلیم شوید!

دولت، آخرین توصیه‌های امام شهید را فراموش نکند!(یادداشت روز)

شرط عجیب و بی‌شرمانه آمریکا برای لغو تعرفه‌های کانادا

فارن افرز: اگر جنگ ایران تمام شود ابزار اقتصاد و جنگ آمریکا بی‌اثر می‌شود

ویژگی‌های زهراگونه شهیده «سیده بشری خامنه‌ای» به روایت همسر داغدارش

زخمی که با اظهارات «جهانگیر الماسی» بازتر شد

پادشاه لخت است؛ نمایش وزیر خزانه‌داری آمریکا هیاهو برای هیچ بود

افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران