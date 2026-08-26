دور باطل تلویزیونهای لندنی و آمریکایی برای آشوبسازی در ایران
شبکههای تلویزیونی معاند و ضدایرانی از جمله اینترنشنال صهیونیستی، بیبیسی فارسی و صدای آمریکا، پس از ناکامی پیدرپی اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود در نبرد سخت و شکست پروژههای تحریم و فشار علیه ملت ایران، بار دیگر به سناریوی نخنما و مبتذل آشوبسازی داخلی متوسل شدهاند.
به گزارش خبرنگار کیهان، این شبکههای وابسته که در برهههای مختلف ملتمسانه خواستار تهاجم دشمنان به خاک میهن بودند، طی روزهای اخیر با به راه انداختن یک شوی نمایشی، پخش تصاویر هدایتشده توسط عناصر نفوذی و دعوت از فراریان ضدانقلاب و جیرهخواران رژیم منحوس پهلوی، طبل فتنه جدیدی را میکوبند.
هدف این جریان رسانهای مستهلک، فضاسازی برای ایجاد التهاب در داخل کشور با چراغ سبز واشنگتن و تلآویو است. با این حال، ملت آگاه و بصیر ایران اسلامی تحت زعامت مقام معظم رهبری، همواره با حضور هوشمندانه خود در صحنه، تمامی توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند. امروزه حنای این رسانههای خودفروخته نه تنها نزد مردم ایران، بلکه در میان آزادگان جهان نیز رنگی ندارد و این کارزار رسانهای پیش از آغاز، محکوم به شکستی خفتبار است.