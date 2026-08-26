سپردن مسئولیتها به افراد توانمند زمینهساز پیشرفت و تقویت اعتماد مردم است
سرویس سیاسی-
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت سپردن مسئولیتها به افراد شایسته و کاردان، تصریح کرد که پیشرفت ایران و تقویت اعتماد مردم در گرو ارزیابی عادلانه عملکردها و فراهم کردن میدان حضور برای جوانان، نخبگان و نیروهای توانمند است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز چهارشنبه
4 شهریور 1405 در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور با تأکید بر اقتدار و ایستادگی ملت ایران گفت: مردم نشان دادند که اگر لازم باشد، میجنگند، میتوانند و کوتاه نمیآیند؛ اما جنگ همیشه راهحل نیست. گرهی را که میتوان با دست باز کرد، نباید با دندان باز کرد. میتوان با تدبیر و اندیشه از این مسیر عبور کرد و به سوی عزت و سربلندی رفت.
دکتر پزشکیان به عنوان رئیسجمهور ایران باید بدانند که ما وسط جنگ هستیم و دشمن جنگ وجودی به ایران تحمیل کرده است. با سه دور مذاکره در دوره آقای پزشکیان، سه جنگ به ایران تحمیل شده، دشمن ایران را به حمله نظامی، واگذاری توان موشکی و هستهای و... تهدید میکند و رئیسجمهور در چنین شرایطی باید به دشمن پیام قوت و قدرت بدهد و از کیان کشور و جان مردم دفاع کند. هزینه جنگ را به نحوی برای دشمن تعریف کند و معادلهای بسازد که آمریکا بداند جنگ با ایران مساوی است با نابودی تمام منافعش. اینطور که رئیسجمهور به دشمن پیام ضعف میدهند، امنیت ملی از بین میرود و برداشت آمریکا، بمباران کشور است. اینگونه اظهارات میتواند از مشاورانی زاویهدار با انقلاب شکوهمند اسلامی نشأت بگیرد اما خود رئیسجمهور نباید به حفظ کشور در برابر جنگ و تهدیدات دشمن اهتمام کند و اظهارات متناسب با شرایط داشته باشد؟
رئیسجمهور تفاهمنامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: در همه تحلیلهای جهانی، ایران پیروز این میدان شناخته شده است؛ اما گاهی خودمان روایتی میسازیم که گویا شکست خوردهایم.
رئیسجمهور چگونه تفاهمنامه را سند افتخار اعلام میکند در حالیکه خرداد ماه 1405 در همایش سراسری حکمرانی همافزا گفته بود؛ اگر همه مفاد تفاهمنامه بهدرستی عملیاتی شود، میتواند بهعنوان سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.
از این رو، طبق بیان رئیسجمهور تفاهمنامه سند افتخار نیست زیرا آمریکا آن را نقض کرده است. پولهای بلوکه شده آزاد نشده، محاصره دریایی برقرار کرده، جنگ دیگر باره به ایران تحمیل کرده و به تازگی دور جدیدی از فشار اقتصادی را آغاز کرده است. در لبنان نیز اسرائیل همچنان به شرارت ادامه میدهد.
مسعود پزشکیان در ادامه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور با اشاره به تصویر پشت جایگاه گفت: در این تصویر، عکس 50 درصد از مردم این سرزمین وجود ندارد؛ زنان، دختران و مادران ما کاری کارستان کردند و اگر نقش زنان بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.
رئیسجمهور با ادای احترام به نقش زنان در تحولات اخیر کشور افزود: در برابر زنان، دختران و مادران سر فرود میآورم. وحدت و انسجام امروز به برکت خون شهدا، دانشمندان، رهبر شهید، فرماندهان و دانشآموزانی شکل گرفته است که بهصورت وحشیانه مورد حمله قرار گرفتند. دیدن این صحنهها هم دل انسان را به درد میآورد و هم نسبت به کسانی که دم از حقوق بشر و انسانیت میزنند، احساس تنفر ایجاد میکند.
پزشکیان با اشاره به ایستادگی اقشار مختلف جامعه در جنگ اخیر اظهار داشت: مردم در برابر تجاوز، قلدری و نامردی ایستادند. بازاریان، کارگران، دانشآموزان و دانشمندان، با وجود تمام سختیهایی که داشتند و همچنان دارند، جانانه در میدان ماندند.
رئیسجمهور با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: شهید رجایی بزرگوار و شهید باهنر به ما آموختند که فاصله گرفتن از مردم اشتباه است. مردم سرمایه کشور هستند و همه مسئولان، خدمتگزار مردماند. مشکلات امروز ناشی از فشارهای غیرانسانی و وحشیانهای است که بر کشور اعمال شده، اما زنان، مردان و همه مردم اجازه ندادند دشمن به خیال خام خود دست پیدا کند و این راه را ادامه خواهیم داد.
سپردن امانتها به افراد شایسته و کاردان
پزشکیان با اشاره به آیات تلاوتشده در ابتدای مراسم گفت: خداوند در قرآن میفرماید: ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خداوند چه زیبا امر میکند که امانت باید به اهل امانت سپرده شود؛ کسانی باید جلودار باشند که میدانند، میتوانند و باور و ایمان دارند.
رئیسجمهور بر ضرورت سپردن مسئولیتها به افراد شایسته تأکید کرد و افزود: مسئولیت نباید به کسانی واگذار شود که صرفاً دوست و همراه یک فرد یا گروه هستند. اگر مردم حضور افراد توانمند و کاردان را در صحنه ببینند، همواره پشت قدرت و حاکمیت خواهند ایستاد. دستور خداوند این است که توانمندان بالا بیایند و کار به کاردان سپرده شود.
پزشکیان با اشاره به مفاهیم آیات سوره الرحمن بیان کرد: همیشه در ذهن خود به این موضوع فکر میکنم که چرا آیات سوره الرحمن بیشتر در مجالس ترحیم تکرار میشود. این آیات یک جهانبینی بینهایت از هستی، نظاممندی و توانمندی را به انسان نشان میدهد. خداوند میفرماید: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. این طرح خداوند است که طغیان نکنیم، کم نگذاریم و درست رفتار کنیم.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در همه سطوح تصریح کرد: مدیران، انسانها، پدران و مادران باید براساس میزان و عدالت رفتار کنند. اگر در درون مجموعههای خود با مشکل روبهرو هستیم، اشکال از خود ماست که دستور خداوند را اجرا نمیکنیم. دستور خداوند این است که افراد نزدیک به من بیدلیل بالا نیایند و کسانی که با من نیستند، بهناحق پایین نگه داشته نشوند.
ارزیابی عادلانه، زمینهساز بروز توانمندیها
پزشکیان میدان دادن به نیروهای توانمند را لازمه پیشرفت کشور دانست و گفت: اگر همین یک دستور را اجرا کنیم، میتوانیم به جوانان، کارمندان، کارگران و نیروهای نخبه میدان بدهیم. فرصت باید در اختیار همه قرار گیرد و واگذاری مدیریت باید بر پایه توانمندی و باور باشد. همه کسانی که امروز در این مراسم حضور دارند، میتوانستند در این جایگاه قرار بگیرند؛ من انسان ویژهای نیستم و باید بستر تحقق این مسیر را فراهم کنیم.
رئیسجمهور با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در نظام مدیریتی اظهار داشت: بروز توانمندیها با ذهنهای بسته و محدود کردن نیروها به کارهایی که مدیران میخواهند، امکانپذیر نیست. چنین رویکردی به معنای کشتن ایده و خلاقیت و زیر پا گذاشتن باورهاست.
پزشکیان تلاش و نوآوری را نتیجه اجرای دستورات الهی دانست و خاطرنشان کرد: حل مشکلات مردم، رفتار مناسب و فراهم کردن زمینه رشد انسانها، در امتداد مفاهیمی همچون رب اعلی، رب عظیم و رب کریم است که پیامبر اکرم مطرح کردند. مسلمانان در آغاز بعثت در برابر لات و عزی، الله اکبر میگفتند. اللهاکبر یعنی باور به برتری خداوند و تلاش برای ارزشمندتر، علمیتر و خلاقتر شدن.
رئیسجمهور با بیان اینکه امکان رشد باید برای همه افراد جامعه فراهم باشد، افزود: هر کسی میتواند رشد کند، اما هیچکس نباید بیدلیل در جایگاهی بالاتر قرار گیرد. در سخنان امیرالمؤمنین نیز بر ارزیابی، اعتماد و میدان دادن به افراد توانمند تأکید شده است. باید سازوکاری در جامعه ایجاد شود تا کسانی که توانایی دارند، فرصت حضور و گرهگشایی از مشکلات مردم را پیدا کنند.
پزشکیان با اشاره به برنامههای دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دستور دادهایم ارزیابیها براساس میزان عملکرد و عدالت انجام شود تا ایران پیشرفت کند. باهوشترین، باایمانترین و شایستهترین زنان و مردان باید بدون توجه به قومیت، جنسیت یا منطقه محل زندگی، فرصت حضور و خدمت پیدا کنند.
رئیسجمهور عملکرد استانداران را در این زمینه قابل توجه دانست و گفت: کاری که امروز استانداران انجام دادهاند، استثنایی است. برای نمونه، دکتر بیجار در استان سیستان و بلوچستان موجب رضایت مردم شده است. تمام تلاش وزرا، مدیران و مسئولان، ادامه همین مسیر است. همه موظف به خدمت به مردم هستیم تا وحدت، همدلی، انسجام و همراهی را تقویت کنیم.
انسجام و همافزایی نهادهای کلیدی اقتصادی
ضرورت دارد
مسعود پزشکیان همچنین شامگاه سهشنبه سوم شهریور 1405 با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسهای با حضور دکتر مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالرضا همتی رئیسکل بانک مرکزی و جمعی از استادان برجسته دانشگاهی در حوزه اقتصاد، آخرین وضعیت شاخصهای کلان پولی، ارزی و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان روند تصمیمسازیهای این نهاد قرار گرفت.
دکتر پزشکیان در دومین نشست دورهای رئیسکل بانک مرکزی با اقتصاددانان و جمعی از صاحبنظران اقتصادی کشور حضور پیدا کرد. این نشست که در پی اعلام کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه کشورمان به مدت 3 ساعت در محل بانک مرکزی برگزار شد، در جریان آن اقتصاددانان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درخصوص نحوه مقابله با موانع تجاری و مدیریت شرایط جدید اقتصادی، سیاستهای مالی و بودجهای، سیاستهای پولی و ارزی، مسائل مربوط به تجارت و مراودات اقتصادی، مدیریت بنگاهها و دیگر مسائل مرتبط را بیان کردند.
در این جلسه، گزارشهای مبسوطی درباره اوضاع بازار ارز، حجم نقدینگی، تراز پرداختهای بینالمللی، راهبردهای تنظیمگری پولی و نیز اقدامات عملیاتی برای هدایت اقتصاد کشور در فضای جنگ و دوران پس از آن ارائه شد و رئیسجمهور بهطور مستقیم، فرآیند سیاستگذاری و شیوه اجرای برنامههای اقتصادی را برای کنترل بازار و نظارت بر وضعیت معیشتی مردم ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن را واکاوی کرد.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی، بر لزوم استمرار ثبات اقتصادی و مهار انتظارات تورم تأکید کرد: مدیریت بازارهای کلیدی، بهویژه بازار ارز و پول، در چنین اوضاعی مستلزم انسجام و همافزایی کامل میان نهاد سیاستگذار پولی، دولت و سایر ارکان اقتصادی کشور است.
دکتر پزشکیان در این نشست ضمن استقبال از ایدهها و پیشنهادهای اقتصادی مطرح شده، بر لزوم حمایت و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان اقتصادی تأکید کرد. رئیسجمهور همچنین خواستار برگزاری مستمر این جلسات و عملیسازی ایدههای مطرحشده توسط صاحبنظران اقتصادی در زمینههای پولی، ارزی و بانکی شد.
دکتر پزشکیان استفاده از نظرات و ایدههای راهگشای نخبگان دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: دولت در پروژهها و مسائل مختلف از ظرفیت دانشگاهیان و اساتید دانشگاه بهره میبرد. یکی از این مسائل مهم مرتبط با حوزههای مختلف اقتصادی است که نیاز است اساتید و صاحبنظران اقتصادی، مشورتهای لازم را به مجموعه اقتصادی دولت ارائه کنند.
رئیسجمهور ضمن تأکید بر گفتوگوی صریح و صادقانه با مردم، شفافسازی مسائل مختلف اقتصادی را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: بیان نظرات و ارائه تحلیلهای مختلف در حوزههای اقتصادی در رسانهها بایستی از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه صورت گیرد تا به مدیریت صحیح افکار عمومی کمک کند.
رئیسجمهور ضمن تشکر از مجموعه بخشهای دولتی و خصوصی که به رغم همه مشکلات و سختیها در این جهاد اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و ثبات بازارها تلاش میکنند، قدردانی کرد. رئیسجمهور تأکید کرد: بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است ولی در عین حال محکم در مقابل فشارهای اقتصادی همچنان که تاکنون ایستادهایم و میایستیم و با تمهیداتی که بخشهای اقتصادی دولت پیشبینی کردهاند، آمریکا همانطور که در جنگ ضمن رشادت نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی مردم نتوانست کاری از پیش ببرد، در این مرحله نیز با فشار اقتصادی طرفی نخواهد بست.