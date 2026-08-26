اعتراف رسانه غربی به ضربات ویرانگر ایران به مواضع جاسوسی آمریکا
«انبیسی» در گزارشی نوشت که ضربات ایران به مواضع اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در منطقه باعث خسارات گسترده شده است.
انبیسی نیوز در گزارشی اعتراف کرد که ایران با حملات تلافیجویانه خود میلیاردها دلار به مواضع جاسوسی، اطلاعاتی و تجهیزات نظارتی ارتش تروریست آمریکا در منطقه خسارت وارد کرده است.
این گزارش به نقل از چهار فرد آگاه از این موضوع، اعلام کرد که این حملات به ساختمانها و تجهیزات جمعآوری اطلاعات مورد استفاده سیا و سایر آژانسهای جاسوسی ایالات متحده آسیب گسترده رسانده است.
در این گزارش آمده است که انتظار میرود تعمیر یا جایگزینی این خسارات به میلیاردها دلار نیاز داشته باشد.
این منابع گفتند که مقیاس تخریب، بزرگتر از هرگونه خسارتی است که قبلاً توسط آژانسهای اطلاعاتی ایالات متحده متحمل شده است.
به گزارش تسنیم، از زمان تجاوزات ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران در ماه فوریه، تنشها در منطقه افزایش یافته است. تهران در پاسخ به این حملات داراییهای ایالات متحده در منطقه را هدف قرار داده است.