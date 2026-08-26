دویدم و دویدم!(گفت و شنود)

گفت: تهدید «بسنت»، وزیر خزانه‌داری ترامپ که گفته بود سخت‌ترین و شکننده‌ترین حملات اقتصادی را علیه ایران به کار می‌بریم، چی شد؟ به کجا رسید؟!

گفتم: تا حالا ده‌ها بار تهدید کرده‌اند و بعد که می‌دیدند توان انجام آن را ندارند و ایران آماده مقابله است، بهانه‬ می‌آوردند که چند کشور از آمریکا خواسته‌اند که فعلاً دست نگه دارد‌(!) و‌... این دفعه هم فرمانده ارتش پاکستان را فرستاده‌اند تا به بهانه میانجیگری او، عقب‌نشینی خود را توجیه کنند!

گفت: نه فقط مقامات و رسانه‌های آمریکایی، بلکه تقریباً همه صاحبنظران و کارشناسان در سراسر دنیا به شکست آمریکا اعتراف کرده‌اند و تهدیدهای ترامپ را لاف گزاف و قُمپزهای احمقانه می‌دانند.

گفتم: به حلزون گفتند؛ یک خاطره تعریف کن! گفت؛ دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم!