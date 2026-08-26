فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۷۸۵
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دویدم و دویدم!(گفت و شنود)

گفت: تهدید «بسنت»، وزیر خزانه‌داری ترامپ که گفته بود سخت‌ترین و شکننده‌ترین حملات اقتصادی را علیه ایران به کار می‌بریم، چی شد؟ به کجا رسید؟!
گفتم: تا حالا ده‌ها بار تهدید کرده‌اند و بعد که می‌دیدند توان انجام آن را ندارند و ایران آماده مقابله است، بهانه‬ می‌آوردند که چند کشور از آمریکا خواسته‌اند که فعلاً دست نگه دارد‌(!) و‌... این دفعه هم فرمانده ارتش پاکستان را فرستاده‌اند تا به بهانه میانجیگری او، عقب‌نشینی خود را توجیه کنند!
گفت: نه فقط مقامات و رسانه‌های آمریکایی، بلکه تقریباً همه صاحبنظران و کارشناسان در سراسر دنیا به شکست آمریکا اعتراف کرده‌اند و تهدیدهای ترامپ را لاف گزاف و قُمپزهای احمقانه می‌دانند.
گفتم: به حلزون گفتند؛ یک خاطره تعریف کن! گفت؛ دویدم و دویدم، سر کوهی رسیدم!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

عرضه 500 میلیون دلار اسکناس تدبیر جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز!

اعزام میانجی، عملیات فریب است در پاسخ پشیمان‌کننده تردید نکنید

صدای واشنگتن را در ایران می‌شنوید!شرافتمندانه تسلیم شوید!

دولت، آخرین توصیه‌های امام شهید را فراموش نکند!(یادداشت روز)

شرط عجیب و بی‌شرمانه آمریکا برای لغو تعرفه‌های کانادا

فارن افرز: اگر جنگ ایران تمام شود ابزار اقتصاد و جنگ آمریکا بی‌اثر می‌شود

ویژگی‌های زهراگونه شهیده «سیده بشری خامنه‌ای» به روایت همسر داغدارش

زخمی که با اظهارات «جهانگیر الماسی» بازتر شد

پادشاه لخت است؛ نمایش وزیر خزانه‌داری آمریکا هیاهو برای هیچ بود

افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران