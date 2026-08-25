نگاهی به پاسخ رهبر انقلاب به نامه بیعت دبیرکل و رزمندگان حزبالله لبنان
حضرت آیتاللهالعظمی امام سیّد مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزبالله، با اشاره به پیشگامی حزبالله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهامبخشی آن برای ملتهای آزاده جهان در رهایی از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید و خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران، حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را بهعنوان شرط اول تفاهمنامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم دکتر مسعود اسداللهی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، نگاهی به پاسخ رهبر انقلاب به نامه بیعت دبیرکل و رزمندگان حزبالله لبنان داشته است.
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پاسخ حضرت آیتالله سیّد مجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به نامه بیعت دبیرکل و رزمندگان حزبالله لبنان پس از شهادت امام شهید (اعلیالله مقامه) ۴ مرداد ۱۴۰۵، منتشر شد.
خود این نامه حزبالله و پاسخ رهبر معظم انقلاب نشاندهنده نکتهای است؛ به این معنا که پیوند حزبالله با ایران فقط پیوند یک گروه مقاومت با کشوری که از آن حمایت میکند نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. این پیوند فقط یک پیوند راهبردیِ سیاسی نیست، بلکه پیوندی عمیق، فکری، دینی، مذهبی و ایدئولوژیک است که پیوند یک گروه مقاومت با کشور حامی را بسیار غنیتر میکند.
این رزمندگان و دبیرکل محترم حزبالله در شرایطی این پیام را فرستادند که مخالفان و دشمنان حزبالله – چه آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی، و چه جریانهای داخل لبنان که همواره مخالف مقاومت بودهاند و سابقاً به گروههای «۱۴ مارس» معروف بودند – در یکسالونیم تا دو سال اخیر تصور میکردند بهترین فرصت برای تضعیف حزبالله و حتی، اگر ممکن باشد، نابودی آن فراهم شده است؛ به این صورت که پیوسته آنان را متهم میکردند: شما مزدور ایران هستید و بهخاطر منافع ایران به جنگ اقدام میکنید و اتهاماتی از این دست.
در چنین شرایطی که جنگ روانی، تبلیغاتی و رسانهای بسیار سنگینی علیه حزبالله جریان دارد، میبینیم دبیرکل شجاع حزبالله، شیخ نعیم قاسم، و رزمندگان آن، بدون آنکه کوچکترین تأثیری از این عملیات روانی در آنان دیده شود، با افتخار، غرور و سربلندی، و در آن شرایط سختی که اکنون در لبنان دارند، باز هم بر این پیوند عقیدتی، مذهبی و دینی با ولیفقیه و نظام ولایت فقیه، پای میفشارند و بر آن تأکید میکنند. آنان این پیوند را مجدداً در شرایط جدید اعلام میکنند تا نشان دهند به هیچ عنوان تحت تأثیر این عملیات روانی قرار نگرفتهاند، بلکه این کار را وظیفه دینی و شرعی خود میدانند و مصداق بارز آیه شریفه قرآن درباره مؤمناناند: «وَلا یَخافونَ لَوْمَةَ لائِمٍ»؛ مؤمنان از سرزنشِ سرزنشکنندگان نمیترسند. این، نمونه بارز این موضوع است.
پیامی که دبیرکل حزبالله فرستاد و پاسخی که رهبری داد، نشاندهنده عمق این پیوند است؛ یعنی پیوندی یکطرفه نیست، بلکه محبت و علاقه به این گروه در دل رهبر معظم انقلاب وجود دارد؛ از پیش نیز بوده و با جایگاه جدید ایشان استمرار یافته است. بنابراین، اصل این پیام و پاسخ آن نشان میدهد پیوند ایران و جنبش حزبالله لبنان بسیار فراتر از یک پیوند سیاسیِ راهبردی است، و چون چنین است، قابل شکستن و نابودشدن نیست. اگر این پیوند فقط سیاسی و راهبردی بود، ممکن بود بهعلت تغییر شرایط، دشواریِ اوضاع و مخالفتهای گسترده منطقهای و داخلی در لبنان تضعیف شود یا حتی پایان یابد.
اما این گروه و آن پایگاه مردمی قوی که در لبنان دارد نشان داده است که حتی در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا در لبنان، ائتلاف حزبالله و امل نهتنها توانست پیروزی همیشگی خود را تکرار کند، بلکه قویتر از دفعات پیش ظاهر شد و آرای بیشتری کسب کرد. این نشان میدهد این پیوند واقعاً در جان مردم، بهخصوص در میان شیعیان، ریشه دارد. وقتی حزب اعلام موضع میکند، در واقع فقط نظر خودش را بیان نمیکند، بلکه نظر بخش عمدهای از مردم لبنان، بهویژه شیعیان، را بیان میکند. باید از این منظر به این پیام و پاسخ آن نگاه کرد.
نکته بعدی این است که رهبر انقلاب در این پیام تأکید میکنند با توجه به خوی وحشیانه، تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل، هیچ راهی برای مقابله جز مقاومت و جهاد وجود ندارد. بله، میتوان در شرایط خاص از ابزارهای دیگر نیز استفاده کرد، اما همه این ابزارها – از جمله دیپلماسی– زمانی تأثیرگذارند که این حرکت جهادی و انقلابی با قدرت ادامه یابد، از لطمات، خسارتها و سختیها نهراسد و همچون کوه استوار بماند. همانطور که تعبیر کردند، این گروه مقاومت در واقع به صخرهای مقاوم و کوهی تزلزلناپذیر تبدیل شده است؛ ارادهاش کاملاً فولادین است و میتواند این راه را ادامه دهد و به پیروزی برسد.
ایشان همچنین به همان آیه شریفه اشاره کردند: «حَقّاً عَلَینا نَصْرُ المُؤمِنین»؛ خداوند بر خود واجب کرده است مؤمنانی را که مجاهد، مقاوم و صبورند و سختیها و خسارتهای مالی و جانی را تحمل میکنند یاری کند و در این مبارزه پیروز گرداند. بنابراین، افق روشن است و فرجام کار روشن. مهم آن است که، همانطور که در این پیام اشاره شده، این مبارزه با استقامت، تحمل، صبر و بصیرت ادامه یابد.
نکته بعدی این است که رهبر معظم انقلاب در پیامشان بر نکته مهمی دست گذاشتند: درست است که امام ما شهید شد، اما سیاستهای این امام و سیاستهای امام خمینی رضوانالله تعالی علیهما، در حمایت از مستضعفان و مظلومان و مقابله با مستکبران و ظالمان، در وضعیت جدید تغییری نکرده است. این خطی ثابت است و رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیّد مجتبی حسینی خامنهای، خود را رهرو و پیرو همان خطی میدانند که امام خمینی و امام خامنهای بزرگ و شهید، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ترسیم کردهاند.
این در واقع اطمینانی است که رهبر انقلاب به حزب، رزمندگان و رهبری آن میدهند که خیالشان راحت باشد. هرچند ایران در این جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بهشدت درگیر دو جنگ ناجوانمردانه شد، ضربات زیادی متحمل شد و بزرگانی را از دست داد که در رأس آنان امام شهیدمان بود، اما کوچکترین تغییر، عقبنشینی یا خللی در اراده و اهداف انقلاب پدید نیامده است؛ تا خیال آن رزمندگان راحت باشد که این پشتیبانی همچنان در حمایت از حزبالله لبنان، حمایت از لبنان و حمایت از مظلومان ثابت و استوار باقی مانده است.
این قطعاً بزرگترین اطمینان قلبی برای آن رزمندگانی است که همواره نگران ایران هستند؛ نگران اینکه اگر خدایناکرده در ایران اتفاقی بیفتد یا تزلزلی پدید آید، سرنوشت گروههای مقاومت در معرض خطرات بزرگی قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب در این پیام کوشیدند با قلم شیوای خود این اطمینان را بدهند که در این باره خیالشان راحت باشد؛ ایران همچنان خط حمایت از مجاهدان را بهعنوان یک سیاست راهبردی ادامه
خواهد داد.
همچنین از صبر و استقامت مردم لبنان، بهویژه مردم جنوب لبنان، تشکر کردند. ما در ماههای اخیر شاهد جنایات و جرائم فراوان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و ویرانی کامل شهرها و شهرکها بودهایم. اگر این وضعیت با عملیات روانیِ کنونی همراه شود، ممکن است در نفوس عدهای یأس و ناامیدی ایجاد کند؛ اما این پیام نشان میدهد ایران، بهرغم همه دشواریهایی که در این دو جنگ متحمل شده، مقاومت، بهویژه حزبالله لبنان، را از خود میداند. همانگونه که ایران از مردم جنوب کشور، شهرها، روستاها و زیرساختهای خود دفاع میکند، از حزبالله و، بهویژه، از لبنان نیز دفاع میکند.
این پیام بزرگی است که رهبر معظم انقلاب میدهند: تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدونشرط تجاوز رژیم صهیونیستی، از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. این سیاست با تغییر افراد، شهادت یک رهبر و آمدن رهبر جدید نهتنها متزلزل نمیشود، بلکه قویتر ادامه خواهد
یافت.