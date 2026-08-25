در حالی که مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه بلندپروازی‌های نتانیاهو را می‌پردازند، ترامپ و خانواده‌اش به بهانه جنگ، جیب مردم آمریکا را زده و به توسعه کسب‌وکار جدید مشغولند. «پیت بودجج»، وزیر ترابری سابق آمریکا روز شنبه

(۳ تیر ۱۴۰۵) در مصاحبه با «فاکس‌نیوز» به سیاست‌های نظامی ترامپ تاخت و گفت: «پول مالیات ما به جنگی بی‌نتیجه می‌رود که در بهترین حالت و سناریو، وضعیت ما را بدتر از قبل خواهد کرد»؛ در مقابل مالیاتی که آمریکایی‌ها می‌دهند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور تاجرپیشه ایالات متحده و نزدیکانش به بهانه جنگ با ایران بیش از ۲.۶ میلیارد دلار پول به جیب زدند که از چشم رسانه‌های آمریکایی دور نماند. تحقیقات روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» نشان می‌دهد که «دونالد ترامپ جونیور» و «اریک ترامپ» از سال ۲۰۲۳ مشغول سرمایه‌گذاری در حوزه پهپاد، هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های دفاعی هستند؛ سرمایه‌گذاری که همزمان با تغییر اولویت‌های نظامی ترامپ، میلیاردها دلار به حساب خانواده تاجرپیشه سرازیر کرد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، فرزندان ترامپ حداقل در ۱۵ شرکت تأسیسات دفاعی سهام دارند که پنتاگون موظف به خرید تسلیحات و خدمات از آن شرکت‌ها شده است؛ نیروی هوایی ایالات متحده نیز مدتی است وادار به خرید تعداد نامشخصی پهپاد رهگیر از شرکت «پاوروس» شده، شرکتی مستقر در «فلوریدا» که بخشی از سهام آن متعلق به دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ است. «ریچارد پینتر»، وکیل ارشد اسبق کاخ سفید و مسئول دفتر اخلاق این کاخ در دوران «جورج دبلیو بوش» با انتقاد از این وضعیت، گفت: «کشور تحت فشار زیادی برای خرید از پسران رئیس‌جمهور است، این اولین خانواده یک رئیس‌جمهور خواهد بود که از جنگ پول زیادی به دست می‌آورد؛ جنگی که او رضایت کنگره را برای آن دریافت نکرده است». ثروت‌اندوزی خانواده ترامپ در حالی است که «هری ترومن» سی‌وسومین رئیس‌جمهور آمریکا حتی در دوران بازنشستگی‌اش اجازه نداد هیچ کسب‌وکاری از نام برند بسازد. «جورج دبلیو بوش» نیز قبل از تصدی ریاست‌جمهوری، سهام شخصی خود را واگذار کرد؛ پرهیز از ثروت‌اندوزی حین تصدی منصب ریاست‌جمهوری یا حفظ ظاهر در این خصوص یک روال همیشگی است که خانواده ترامپ آن را زیر پا گذاشته و نسبت به آن متعهد نیستند.

مدیرعامل «لاکهید مارتین»:

برای فروش تسلیحات نیاز به «ترامپ»

و «جنگ» داریم

اندیشکده آمریکایی «کویینسی» در گزارشی با عنوان «پنج نمونه شرم‌آور از فرصت‌طلبی و کاسبی از جنگ علیه ایران» نوشت که همزمان با تهدید آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا بر سر

تنگه‌ هرمز، بسیاری در آمریکا به‌دنبال سود بردن از جنگ هستند؛ «جیم تایکلت»، مدیرعامل شرکت تسلیحاتی «لاکهید مارتین» ترامپ و دولت او را تحسین و ستایش می‌کنند که «فرصت طلایی» برای صنعت جنگ‌افزار فراهم کرده است. بر اساس گزارش اندیشکده آمریکایی، تایکلت صراحتاً اشاره کرد که برای فروش تسلیحات و حفظ چرخه مالی نیاز به «جنگ» بود و ترامپ این فرصت را فراهم کرد.

برنی سندرز: جنگ با ایران

بر پایه یک دروغ آغاز شد

«برنی سندرز»، سناتور ایالت «ورمانت» چندی پیش با انتقاد از جنگ‌افروزی ترامپ گفت: «ادعایی که برای توجیه جنگ علیه ایران مطرح شد، مبنی بر اینکه تهران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و قصد حمله به آمریکا را دارد، حقیقت نداشته و این جنگ بر پایه یک دروغ شکل گرفت».

جانسون: ترامپ می‌داند که جنگ با ایران پیامدهای اقتصادی دارد

مایک جانسون رئیس ‌مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز با انتقاد از سیاست نظامی ترامپ که اقتصاد آمریکا را با عواقب بسیار روبه‌رو کرده است، اظهار داشت: «دونالد ترامپ به پیامدهای اقتصادی درگیری در ایران برای شهروندان آمریکایی اذعان دارد و آن را درک می‌کند». نمایندگان آمریکایی به عواقب اقتصادی جنگ می‌اندیشند و خواهان توقف نبرد هستند؛ اما ترامپ و خانواده او بر آتش جنگ می‌دمند تا ثروت بیشتر کسب کنند.

پر کردن کیسه با نوسان‌گیری بازار

در حالی که نمایندگان سنا به عملکرد ترامپ انتقاد دارند و خواهان پایان جنگ هستند؛ افشای گزارش مالی ترامپ نشان می‌دهد که او به کمک پیام‌های ضد و نقیض در «تروث سوشال» و ایجاد نوسان در بازار، سرمایه بسیاری به‌دست آورده است.

دفتر اخلاق دولتی آمریکا اخیراً فرم‌های افشای مالی سالانه را از ترامپ و معاون رئیس‌جمهورش، «جی.دی ونس»، منتشر کرد؛ بر اساس گزارش این دفتر، یک سند ۹۲۷ صفحه‌ای تمام دارایی‌ها و درآمد گزارش‌شده ترامپ برای سال ۲۰۲۵ را به تفکیک شرح می‌دهد که شامل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال خانواده‌اش می‌شود؛ سرمایه‌گذاری که متأثر از اخبار جنگ یا صلح، افزون یا کم می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های دیجیتال یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های درآمد ترامپ را تشکیل می‌دهد و در حال پیشی گرفتن از امپراتوری املاک و مستغلات است که ترامپ از پدرش به ارث برد؛ به عبارتی مشروح، ترامپ با انتشار پیام‌های متناقض از جنگ و صلح موجب «سقوط» یا «صعود» سهام و ارز دیجیتال می‌شود؛ از این رو به کمک تروث سوشال بازار را در دست گرفته است.

تروث سوشال و درآمدزایی

تأثیر تروث سوشال بر افزایش یا کاهش سهام و نرخ ارز دیجیتال موجب شد تا شرکت مالک شبکه اجتماعی تروث سوشال که سهامدار اصلی خانواده ترامپ است، در ازای صد هزار دلار، امکان دسترسی مشتریان را به محتوای پست‌های ترامپ، در یک بازه کوتاه قبل از انتشار عمومی، فراهم می‌کند!

در همین زمینه، وب‌گاه آمریکایی «The Intercept» به طعنه نوشت: با قیمت فوق‌العاده پایینِ فقط ۱۰۰,۰۰۰ دلار در ماه، تروث سوشالِ همیشه متناقض‌نما، اکنون دسترسی مستقیم به مهم‌ترین پست‌های خود - یا به‌قول خودشان، «حقایق» - را به وال‌استریت می‌فروشد. این یک مسیرِ سریع‌السیر برای دستیابی به اظهارات و داده‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده و سایر مقامات دولتی است، پیش از آن‌که ما مردمِ عادیِ «سطح پایین» به آن برسیم؛ اظهاراتی که پتانسیل قابل‌توجهی برای حرکت دادن بازارهای مالی دارند در اختیار افراد ثروت‌مند قرار می‌گیرد.

در حالی که آمریکایی‌ها زیر بار مالیات کمر خم کرده‌اند و هر روز بهای بیشتری برای بنزین می‌پردازند، ترامپ به بهانه جنگ، مشغول ساخت امپراتوری خانوادگی است؛ امپراتوری که با جنگ توسعه

می‌یابد.