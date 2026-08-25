سرویس خارجی-

افزایش پرونده‌های خشونت و تعرض به کودکان در مراکز آموزشی فرانسه، نگرانی خانواده‌ها درباره امنیت فرزندانشان را افزایش داده است. از ابتدای سال ۲۰۲۶ تنها در پاریس، ۱۳۲ مربی برنامه‌های پس از مدرسه اخراج شده‌اند.

افزایش موارد خشونت علیه کودکان و تشدید ناامنی در فضای عمومی فرانسه را نمی‌توان صرفاً به مجموعه‌ای از تخلفات فردی یا حوادث پراکنده تقلیل داد؛ این رخدادها در بستری گسترده‌تر از بحران‌های اجتماعی، نهادی و امنیتی قابل بررسی‌اند که طی دهه‌های اخیر در شماری از جوامع غربی انباشته شده است. فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، ساختارهای گسترده‌ای برای تأمین رفاه، آموزش و حمایت اجتماعی ایجاد کردند، اما این دستاوردهای نهادی همواره به معنای مصونیت این جوامع از آسیب‌های عمیق اجتماعی نبوده است. از افزایش برخی اشکال خشونت و جرم گرفته تا بحران‌های اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، ضعف هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی و دشواری دولت‌ها در کنترل آسیب‌های نوظهور، مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد که ریشه‌های آن‌ها را باید در تحولات طولانی‌مدت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جست‌وجو کرد.

تجربه تاریخی غرب نیز نشان می‌دهد که برخورداری از نظام‌های پیشرفته اداری و ادعای پیشگامی در حقوق بشر، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده سلامت اجتماعی نیست؛ چنان‌که در گذشته نیز جوامع اروپایی با پدیده‌هایی چون فقر گسترده شهری،

استثمار کودکان، خشونت سازمان‌یافته، استعمار و نابرابری‌های شدید اجتماعی مواجه بوده‌اند. بنابراین، پرونده‌های اخیر فرانسه - که در گزارش پیش رو یکی از

آن‌ها را بررسی خواهیم کرد - بیش از آن‌که صرفاً مجموعه‌ای از حوادث منفرد باشند، می‌توانند نشانه‌ای از شکاف میان تصویر رسمی و آرمانی این کشور

از وضعیت اجتماعی خود و واقعیت‌های پیچیده‌ای باشند که در لایه‌های زیرین جامعه جریان دارد.

آزار جسمی و جنسی

افزایش پرونده‌های خشونت و تعرض به کودکان در مراکز آموزشی فرانسه، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حمایت از کودکان در یکی از کشورهای مدعی استانداردهای بالای اجتماعی و فرهنگی اروپا ترسیم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تنها در پاریس، ۱۳۲ نفر از مجموع ۱۴ هزار مربی برنامه‌های پس از مدرسه تعلیق شده‌اند که نزدیک به نیمی از موارد، با ظن تعرض به کودکان مرتبط بوده است؛ این در حالی است که شمار تعلیق‌ها در کل سال گذشته ۴۶ نفر بود. بحران البته به پاریس محدود نمی‌شود و طی ماه‌های اخیر چند پرونده پرسروصدا از خشونت علیه کودکان، از جمله قتل یک دختر ۱۱ ساله پس از مدرسه، افکار عمومی فرانسه را شوکه کرده است. آمار وزارت کشور این کشور نیز نشان می‌دهد موارد گزارش‌شده خشونت علیه کودکان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوسط سالانه حدود هفت درصد افزایش یافته است. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که فرانسه همواره خود را از پیشگامان حمایت اجتماعی از کودکان و تأمین خدمات عمومی معرفی کرده و حدود ۸۹ درصد کودکان این کشور از خدمات مراقبت پس از ساعات مدرسه استفاده می‌کنند؛ خدماتی که اکنون برای بسیاری از والدین نه نماد رفاه اجتماعی، بلکه منشأ نگرانی شده است.

ریشه این بحران، تنها در رفتار مجرمانه افراد خلاصه نمی‌شود و ضعف ساختاری در نظارت و هماهنگی نهادهای مسئول نیز به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. در حالی که معلمان مدارس پس از طی فرآیندهای طولانی آموزش و گزینش استخدام می‌شوند، برخی مربیان برنامه‌های فوق‌برنامه ممکن است تنها پس از چند هفته آموزش وارد محیط کار شوند و از سوی دیگر، مسئولیت این برنامه‌ها میان شهرداری‌ها و نظام آموزشی تقسیم شده است؛ این ساختار، به گفته منتقدان، امکان پاس‌کاری مسئولیت‌ها و تأخیر در واکنش به تخلفات را افزایش می‌دهد. حتی افزایش درخواست‌ها برای نصب دوربین‌های نظارتی نشان می‌دهد بخشی از خانواده‌ها اعتماد خود را به سازوکارهای رسمی حفاظت از کودکان از دست داده‌اند. این وضعیت در کشوری که سال‌ها خود را الگوی حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اجتماعی در اروپا معرفی کرده، پرسش‌های جدی درباره فاصله میان ادعاهای پرطمطراق و واقعیت‌های اجتماعی مطرح می‌کند. به‌ویژه آن‌که وقتی پای امنیت و کرامت کودکان به میان می‌آید، هیچ نظامی نمی‌تواند ناکارآمدی خود را پشت شعارهای حقوق بشری و تصویرسازی‌های تبلیغاتی پنهان کند.

سرقت مسلحانه از افسر گارد سلطنتی عربستان

خبر دیگر از فرانسه و ناامنی‌های این کشور آن‌که همزمان با سفر بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی، به فرانسه، افسر گارد سلطنتی رژیم سعودی و محافظ سفیر عربستان در پاریس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: «این حادثه در بلوار اوسمن پاریس رخ داد و مظنون به ارتکاب این سرقت در منطقه ایولین بازداشت شد.» آن‌طور که ایرنا نوشته است، این حادثه چند ساعت پیش از دیدار محمد بن‌سلمان با امانوئل مکرون، در کاخ الیزه رخ داد. این افسر در حال حرکت در پیاده‌رو بود که فردی از پشت سر به وی نزدیک شد و تلاش کرد او را خفه کند. محافظ سفیر عربستان موفق شد خود را از چنگ مهاجم رها کند، اما مهاجم با بیرون کشیدن سلاح گرم، وی را تهدید و او را مجبور کرد ساعت نقره‌ای برند کارتیه و زنجیر طلای خود را تسلیم کند.