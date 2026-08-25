نخست‌وزیر کانادا می‌گوید ترامپ برای لغو تحریم‌های ضدکانادایی، خواستار تغییر زبان فرانسوی، فرهنگ کبکی و هویت کانادایی مردم این کشور شده است!

با شکست مذاکرات تجاری بین آمریکا و کانادا، جنگ تجاری بین دو طرف آغاز شده است. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، به‌رغم تمام خطرات، در برابر فشارهای دونالد ترامپ ایستادگی کرده و در اعتراض به پیشنهاد تجاری واشنگتن، مذاکرات را ترک کرده است و همین مسئله ترامپ را عصبانی کرده است. آمریکا بر واردات ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی تعرفه ۵۰ درصدی وضع کرده است؛ در مقابل، دولت کانادا هم اعلام کرده است: «ما در جنگ تجاری هستیم و به همه تحریم‌های آمریکا پاسخ متقابل خواهیم داد.» مقامات دولت کانادا طی روزهای گذشته اظهارات مختلفی درباره عدم اعتماد به آمریکا مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد رویکرد واشنگتن در مقابل دوست و دشمن چندان فرقی نمی‌کند. «دیوید اِبی»، نخست‌وزیر استان بریتیش کلمبیا در کانادا، هم با اشاره به شکست مذاکرات تجاری با آمریکا گفته است: «نمی‌توان به ترامپ اعتماد کرد.» «وب کینیو»، رئیس دولت استان منیتوبا کانادا، هم گفته است: «همه دیگر ترامپ را می‌شناسند؛ او بی‌ثبات، غیرمسئول و غیرقابل اعتماد است.»

اما گزارش‌های تکمیلی نشان می‌دهد که ترامپِ متکبر فقط خواسته‌های اقتصادی از کانادا نداشته و خواسته‌های عجیب و غریب دیگری هم مطرح کرده است. «مارک کارنی»، نخست‌وزیر کانادا، در همین رابطه ضمن بیان این‌که توافقات از جانب آمریکا با مداد امضا می‌شود (بی‌اعتبار است)، گفته است: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌عنوان شروطی برای لغو تعرفه‌ها خواستار تغییر زبان فرانسوی، فرهنگ کبکی و هویت کانادایی کانادا شده است»! خبرگزاری فرانسه هم در این رابطه نوشته است که جنگ تجاری آمریکا و کانادا پس از شکست مذاکرات اخیر، رنگ و بوی جنگ فرهنگی به خود گرفته و پای زبان فرانسوی به این میان باز شده است.

به گزارش ایرنا، این رسانه فرانسوی نوشته است نخست‌وزیر کانادا، اختلاف با بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور را نه فقط مرتبط با تعرفه‌ها، بلکه «تهدیدهای» غیرقابل‌قبول علیه زبان فرانسوی و «فرهنگ (استان فرانسوی‌زبان) کبک» دانست. طبق این گزارش، کارنی در این زمینه گفته است: یارانه‌های کانادا برای فرهنگ مناطق فرانسوی‌زبان، نقش رسانه‌های آنلاین فرانسوی‌زبان و برچسب‌گذاری دوزبانه محصولات فروخته‌شده در کانادا از جمله مسائل مورد بحث هستند. او این موارد را «حقوق اساسی» توصیف کرد و گفت: شکاف بزرگی بین دیدگاه‌های کانادایی و آمریکایی وجود دارد.

نخست‌وزیر کانادا همچنین آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد صنایع خودروسازی، فولاد و آلومینیوم کشورش را نابود و معاملات تجاری اتاوا با سایر کشورها را محدود کند. بر اساس این گزارش، مردم کبک که فرانسوی‌زبان هستند، از تصمیم کارنی برای قطع مذاکرات به‌طور گسترده حمایت کرده‌اند.