بازی پهپادی افراد ناشناس با اعصاب دولتمردان آلمانی

پس از کشف سومین پهپاد انفجاری در یکی از فرودگاه‌های مهم آلمان، صدراعظم این کشور هشدار داد که عاملانِ این «عملیات ترکیبی» تاوان خواهند داد.

پدیده پهپادهای ناشناس بلای اعصاب حاکمان آلمان شده است! به گزارش سه‌شنبه ایرنا به نقل از یورونیوز، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از پیدا شدن یک پهپاد انفجاری در نزدیکی یک هواپیمای باری متعلق به خطوط هوایی اوکراین در فرودگاه لایپزیگ/هاله،

اعلام کرد که افراد و گروه‌های پشت حملات ترکیبی علیه کشورش تاوان خواهند داد. یورونیوز خاطرنشان می‌کند: «این فرودگاه در شرق آلمان که نقش مهمی در تدارکات نظامی برای ارتش این کشور و متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دارد، همچنین به‌عنوان پایگاهی برای خطوط هوایی آنتونو» اوکراین عمل می‌کند. مرتس بدون این‌که از مظنون این حادثه نامی ببرد، گفت: «آلمان به‌طرز فزاینده‌ای خود را در تیررس مهاجمان حملات ترکیبی می‌بیند.» بازرسان پس از کشف سومین پهپاد، حدود ۵۰ گرم از آنچه که گمان می‌رود ماده منفجره نظامی هگزوژن باشد نیز پیدا کردند.