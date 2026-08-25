گزارش اکونومیست از حجم عجیب فساد و نابسامانی سیاسی در اوکراین

هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست با اشاره به تحولات اخیر اوکراین نوشته است سطح فساد و نابسامانی سیاسی در این کشور بیداد می‌کند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، در میانه یک جنگ خانمان‌سوز، شمار زیادی از مقامات این کشور، از نخست‌وزیر گرفته تا وزیر دفاع، را برکنار کرده است. هم‌زمان، وزیر دفاع برکنارشده نیز با متهم کردن زلنسکی به فساد، خواستار برکناری وی شده است.حالا مجله اکونومیست با اشاره به این تحولات نوشته است که سطح فساد و آشفتگی سیاسی در اوکراین به‌شدت افزایش یافته است. به گزارش مهر، این نشریه اقتصادی می‌افزاید: افشاگری‌های اخیر نهادهای مبارزه با فساد اوکراین، به‌شدت وضعیت سیاسی ولودیمیر زلنسکی را با چالش مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، در ماه‌های گذشته، تعدادی از افراد نزدیک به زلنسکی، از جمله رئیس دفتر وی، با اتهام فساد مواجه شده‌اند. اکونومیست این را هم نوشته است که افکار عمومی کشورهای حامی اوکراین نیز به دلیل فساد دولت اوکراین، با تداوم کمک‌ها به این کشور مخالف هستند.