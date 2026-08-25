۱۷۱۵ پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در استان اصفهان بهرهبرداری میشود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون استاندار اصفهان با اعلام خبر افتتاح یا آغاز عملیات اجرائی ۱۷۱۵ پروژه عمرانی در سطح استان همزمان با هفته دولت، اولویت اصلی مدیریت استان را تکمیل طرحهای نیمهتمام دانست.
علیرضا قاریقرآن در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تشریح برنامههای استان برای هفته دولت، اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعهای از پروژههای متنوع در بخشهای گوناگون استان به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرائی آنها کلید خواهد خورد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها برای اتمام طرحهای رهاشده، افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام به عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای عمرانی استان دنبال میشود و در کنار آن، موضوع مولدسازی داراییها با جدیت در حال پیگیری است تا با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، اجرای طرحهای دارای اولویت تسریع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به نقش مؤثر مدیریتهای محلی در پیشبرد پروژههای عمرانی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای هفته دولت در حوزه شهرداریها و دهیاریها متمرکز است و در این میان شهرداری اصفهان در کنار شهرداریهای شهرضا، نجفآباد و کاشان به عنوان مجموعههای پیشران، اقدامات گستردهای را ساماندهی کردهاند.
قاریقرآن از تعریف بیش از ۷۰۰ پروژه عمرانی توسط شهرداریهای پیشران استان و همچنین اجرای ۵۴۰ پروژه در حوزه دهیاریها خبر داد و افزود: این حجم از فعالیت نشاندهنده عزم جدی برای توسعه زیرساختهای محلی در سطح شهرستانها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای ویژه از پروژههای زیرساختی شهر اصفهان پرداخت و گفت: در ماههای اخیر و طی سال گذشته، رویکردهای حمایتی متعددی برای پشتیبانی از اجرای پروژههای کلانشهر اصفهان اتخاذ شده است. در همین راستا، برای تقویت پروژه مترو، چندین مصوبه در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و برای تأمین و تقویت منابع مالی پروژه رینگ چهارم نیز تصمیمگیریهای لازم انجام شده است تا روند اجرای این طرحها با پشتوانه قویتری تداوم یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرحهای شاخص در حوزههای راه، راهآهن، کشاورزی و طرحهای آبی، بر اهمیت این پروژهها در توسعه پایدار استان تأکید کرد.