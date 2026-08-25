دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
جلسه هماهنگی کمیتههای اجرائی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، با محوریت بررسی آخرین روند اقدامات و هماهنگی برای برگزاری اجلاسیه نهائی و نمایشگاه کنگره در سالن شهید مردانی استانداری برگزار و آخرین اقدامات، میزان پیشرفت برنامهها و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف بررسی شد.
در این جلسه سردار علی افضلی دبیرکل برگزاری کنگره شهدای استان گفت: اجلاسیه نهائی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی بر ضرورت حضور جدی، هماهنگ و مسئولانه همه دستگاهها و کمیتههای اجرائی تأکید کرد و افزود: باید اقدامات باقیمانده با سرعت بیشتری دنبال شود تا برنامههای پیشبینیشده با کیفیت و در شأن مقام والای شهدا به مرحله اجرا برسد.
عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، نیز بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاههای اجرائی و کمیتههای کنگره تأکید کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاسیه نهائی، لازم است هر یک از دستگاهها و کمیتهها با جدیت بیشتری وظایف محوله را دنبال کرده و موارد باقیمانده را در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.
احسان قائدی مدیر حوزه هنری و مسئول کمیته تألیف، تدوین و نشر کنگره شهدای استان، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته اظهار کرد: تاکنون ۳۸ جلد کتاب با محوریت شهدا و موضوعات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در چارچوب برنامههای کنگره به چاپ رسیده است.
واحدیان، شهردار شهرکرد، هم با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه فضاسازی شهری، از اجرای برنامههای میدانی برای آمادهسازی فضای شهری خبر داد و گفت: نصب بیلبوردها و سازههای تبلیغاتی متحدالشکل با موضوع کنگره در دستور کار قرار گرفته و این اقدامات پیش از برگزاری اجلاسیه نهائی و همزمان با اجرای برنامهها دنبال خواهد شد..
صابر خسروی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مسئول کمیته تکریم خانوادههای شهدا، نیز با اشاره به برنامههای این کمیته برای تکریم خانوادههای معظم شهدا اظهار کرد: قرارداد ساخت هدایای ویژه خانوادههای شهدا نهائی شده و فرآیند اجرائی آن در حال پیگیری است.
بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان، نیز در این نشست از آمادگی گروه سرود ۱۶۸ نفره ویژه کنگره خبر داد و اظهار کرد: این گروه با حضور دانشآموزان تشکیل شده و تمرینات آن برای اجرای سرود ویژه کنگره انجام خواهد شد.