اندیشه ابنسینا با زبان نسل جدید و مسائل روز بازخوانی شود
همدان- خبرنگار کیهان:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت معرفی ابنسینا به نسل جدید، احیا و ترجمه آثار و تدوین منظومه فکری این حکیم گفت: باید از مرحله بزرگداشت صرف عبور کنیم و اندیشه ابنسینا را در حل مسائل امروز جامعه به کار بگیریم.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه در آیین «حکیم هزارهها» و بیستویکمین بزرگداشت سالانه شیخالرئیس ابوعلی سینا در همدان، ابنسینا را یکی از جامعترین دانشمندان تاریخ دانست و اظهار کرد: این حکیم بزرگ تنها پزشک و فیلسوف نبود، بلکه در حوزههایی همچون ریاضیات، اخترشناسی، طبیعیات، جغرافیا، منطق، موسیقی، ادبیات و سیاست نیز صاحب دانش و اندیشه بود.
وی با اشاره به نوآوریهای ابنسینا افزود: اهمیت این دانشمند تنها به گستردگی دانش او محدود نمیشود، بلکه وی در حوزههای مختلف، صاحب نظریه و اندیشههای ابتکاری بود و صرفاً ناقل دیدگاههای دیگران محسوب نمیشد.
خسروپناه با اشاره به آثار «شفا» و «دانشنامه علایی» گفت: کتاب شفا نمونهای از جامعیت علمی ابنسیناست و دانشنامه علایی نیز نشاندهنده دغدغه این حکیم نسبت به زبان فارسی است؛ چراکه در دورهای که زبان علم عمدتاً عربی بود، بخشی از دانش خود را به فارسی ارائه کرد و به توسعه فارسی بهعنوان زبان علم کمک کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین وظیفه در قبال ابنسینا را معرفی او با زبان زمانه دانست و گفت: یکی از مشکلات ما این است که نسل جوان و حتی برخی مسئولان، مفاخر علمی و فرهنگی کشور را به خوبی نمیشناسند و باید ابعاد مختلف شخصیت علمی و فکری ابنسینا را به زبان قابل فهم برای مخاطب امروز معرفی کنیم.
خسروپناه، احیا و تصحیح آثار و ترجمه آنها را از دیگر وظایف ابنسیناپژوهی دانست و گفت: با وجود گذشت بیش از هزار سال، هنوز در تصحیح و احیای برخی آثار ابنسینا کاستیهایی وجود دارد و باید نسخههای موجود با دقت علمی بیشتری تصحیح و منتشر و آثار این حکیم با ترجمههای دقیق و روزآمد در اختیار مخاطبان
قرار گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهمترین بایسته را کاربست نظریههای ابنسینا در مسائل روز عنوان کرد و گفت: نباید صرفاً به شرح و تدریس آثار او اکتفا کنیم، بلکه باید بررسی کنیم اندیشه این حکیم چگونه میتواند در حل مسائل امروز مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به مسائل جدید علمی در حوزههایی مانند کوانتوم، جهانهای موازی، اصل عدم قطعیت، تکامل و ژنتیک اظهار کرد: این تحولات پرسشهای فلسفی و الهیاتی جدیدی ایجاد کردهاند که میتوان آنها را با بهرهگیری از مبانی فلسفه و هستیشناسی ابنسینا مورد بررسی قرار داد.
خسروپناه همچنین مسائل اجتماعی و حکمرانی را از زمینههای مهم کاربست اندیشه ابنسینا دانست و گفت: در موضوعاتی مانند عدالت، رابطه دین و دولت، اخلاق، فرد و جامعه و حکمرانی میتوان از ظرفیت فکری این حکیم بهره گرفت.