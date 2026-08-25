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کد خبر: ۳۳۶۷۵۹
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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پیگیری طرح دانش‌بنیان مدیریت پسماند در تالش

تالش- خبرنگار کیهان: 
فرماندار تالش با همراهی رئیس‌کل دادگستری گیلان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تالش، از سایت دفن زباله قروق بازدید کرد و ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این سایت، از پیگیری اجرای طرح یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه مدیریت پسماند با حمایت و پیگیری استاندار گیلان 
خبر داد.
فرماندار تالش در جریان این بازدید با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی سایت زباله قروق، عنوان کرد: محصور کردن محوطه سایت از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت بهتر و ارتقای شرایط این محل بوده است.
وی افزود: با پیگیری‌های استاندار گیلان، طرح پیشنهادی یک شرکت دانش‌بنیان برای مدیریت پسماند نیز در دستور کار قرار گرفته و روند بررسی و پیگیری آن دنبال می‌شود.
جمشیدی سه‌ساری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه مدیریت پسماند، خاطرنشان کرد: ساماندهی اصولی پسماند و کاهش آثار زیست‌محیطی آن، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از راهکارهای نوین و پایدار است.
در این بازدید، آخرین وضعیت سایت زباله قروق و اقدامات صورت‌گرفته مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم پیگیری‌ها برای ساماندهی و مدیریت اصولی پسماند در شهرستان تالش تأکید شد.

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