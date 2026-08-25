کد خبر: ۳۳۶۷۵۴
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
از هیاهوی خارجیها نترسید(درمکتب امام)
هيچ وقت از اين هاى و هويها و از اين تبليغات خارجيها خوف به خودتان راه ندهيد، آن خوفى كه بايد باشد از خداى تبارك و تعالى بايد باشد. از ديگر قدرتها خوف نداشته باشيد، براى اينكه، قدرتى در كار نيست غير قدرت حق تعالى. قدرت حق تعالى است كه جلوهاش، جلوه ضعيفش در سرتاسر عالم طبيعت پيدا شده است. و شما هيچ وقت نترسيد. و مستقيم و پاى برجا بايستيد و در مقابل همه قدرتها استقامت كنيد.
صحیفه امام؛ ج19؛ ص436 | جماران؛ 9 آذر 1364