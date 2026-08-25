هيچ وقت از اين ‏هاى و هوي‌ها و از اين تبليغات خارجي‌ها خوف به خودتان راه ندهيد، آن خوفى كه بايد باشد از خداى تبارك و تعالى بايد باشد. از ديگر قدرت‌ها خوف نداشته باشيد، براى اينكه، قدرتى در كار نيست غير قدرت حق تعالى. قدرت حق تعالى است كه جلوه‏اش، جلوه ضعيفش در سرتاسر عالم طبيعت پيدا شده است. و شما هيچ وقت نترسيد. و مستقيم و پاى برجا بايستيد و در مقابل همه قدرت‌ها استقامت كنيد.

صحیفه امام؛ ج19؛ ص436 | جماران؛ 9 آذر 1364