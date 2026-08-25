فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۷۵۴
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

از هیاهوی خارجی‌ها نترسید(درمکتب امام)

هيچ وقت از اين ‏هاى و هوي‌ها و از اين تبليغات خارجي‌ها خوف به خودتان راه ندهيد، آن خوفى كه بايد باشد از خداى تبارك و تعالى بايد باشد. از ديگر قدرت‌ها خوف نداشته باشيد، براى اينكه، قدرتى در كار نيست غير قدرت حق تعالى. قدرت حق تعالى است كه جلوه‏اش، جلوه ضعيفش در سرتاسر عالم طبيعت پيدا شده است. و شما هيچ وقت نترسيد. و مستقيم و پاى برجا بايستيد و در مقابل همه قدرت‌ها استقامت كنيد.
صحیفه امام؛ ج19؛ ص436 | جماران؛ 9 آذر 1364

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

قالیبافی که ما می‌شناسیم (نکته)

بی‌اجازه شوهر!(گفت و شنود)

بِسِنت خالی بست مستندات چه می‌گویند؟ (یادداشت روز)

آمریکا با تشدید دوباره ضربات ایران بازهم عقب‌نشینی فاحش می‌کند

از سراب ۳۰۰ میلیارد دلاری تا دلار ۲۰۰ هزار تومانی!

ترامپ پرچم سفید را بالا ببرد؛ ایران عوارض بگیرد به نفع همه است

مردم ایران آگاه‌تر از آنندکه از دشمن فریب بخورند

اعتراف سازمان سیا: ساواک، سینما رکس را آتش زد

کشورهای منطقه با فشار آمریکا علیه ایران همراه نمی‌شوند

این پیروزی است یا اعتراف به شکست آمریکا؟