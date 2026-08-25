بیانیه مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز
ایران و عمان در بیانیهای مشترک بر ازسرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز تأکید و ایجاد یک کریدور دریایی موقت مشترک و اجرای پروژه پاکسازی تنگه از مینها را بررسی کردند.
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان روز سهشنبه (3 شهریورماه) در بیانیهای مشترک بر اهمیت ازسرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در سفر کاری به جمهوری اسلامی ایران با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، رایزنیهای سازندهای انجام داد.
این رایزنیها بر اهمیت ازسرگیری دریانوردی ایمن از طریق تنگه هرمز با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی دو کشور متمرکز بود. دو وزیر با توجه به وضعیت کنونی تنگه هرمز که ناشی از جنگ اخیر و پیامدهای فاجعهبار آن است، چارچوبی مرحلهبندیشده را مورد بحث قرار دادند که میتواند مبنایی عملی و قابل اجرا برای پیشبرد امور فراهم کند.
بر اساس این چارچوب پیشنهادی، ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز و توافق برای اجرای یک پروژه مشترک بهمنظور پاکسازی تنگه از مینها پیشبینی شده است.
مذاکرات فنی میان دو طرف با هدف توافق بر سر یک کریدور دریانوردی دائمی و نحوه اداره آینده تنگه، همچنین ایجاد سازوکاری برای تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت. در این راستا، دو طرف بر اهمیت برگزاری گفتوگوهای مشترک با کشورهای منطقه هممرز با آبهای خلیجفارس تأکید کردند.
ایران و عمان همچنین بر لزوم رعایت حقوق بینالملل قابل اعمال و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تأکید ورزیدند.