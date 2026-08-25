ستادکل نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما بر این عهد استواریم که با روحیه جهادی، از شکوه و امنیت میهن اسلامی در برابر هرگونه تهدیدی، با تمام قوا دفاع ‌نماییم.

در بیانیه ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) آمده است: در هفته دولت، یاد و خاطره‌ اسطوره‌های اخلاص و خدمت، شهیدان گرانقدر محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را گرامی می‌داریم که با خون خویش، مسیر خدمتگزاری بی‌منت و انقلابی را برای آیندگان ترسیم کردند. همچنین یاد و نام دولت‌مردان شهید سید ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، سید اسماعیل خطیب و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده را که در راه تعالی کشور، صیانت از امنیت داخلی و گره‌گشایی از کار ملت، تا پای جان ایستادند و الگوی مدیریت میدانی، جهادی و امنیتی را احیا کردند، گرامی می‌داریم.

به گزارش مهر، در این بیانیه همچنین تأکید شده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، اعلام می‌دارد که با تکیه بر توانمندی‌های بومی و دانش نظامی روزآمد، همواره در کنار دولت خدمتگزار برای صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار سیاسی کشور ایستاده است. ما بر این عهد استواریم که با روحیه جهادی، از شکوه و امنیت میهن اسلامی در برابر هرگونه تهدیدی، با تمام قوا دفاع ‌نماییم.