مطالبه ۳۴ هزار خانواده آمر به معروف از مجلس برای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و عفاف و حجاب
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نامهای از طرف بیش از ۳۴ هزار نفر از آمران به معروف برای ابلاغ فوری «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به مجلس ارسال کرد.
به گزارش کیهان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نامهای از طرف بیش از ۳۴ هزار نفر از آمران به معروف به شکل تأکیدی و مطالبهگرانه خطاب به تمامی نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله آقایان قالیباف و آقاتهرانی ارسال کرد.
در این نامه که در پاسخ به درخواست ۳۴ هزار و ۶۲۳ نفر از آمران به معروف تنظیم شده است که خواستار ابلاغ فوری «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» هستند.
در بخشی از این نامه آمده است: «تعداد ۳۴ هزار و ۶۲۳ خانواده آمر به معروف که از وضعیت عدم رعایت حجاب و حیا در جامعه اسلامی به ستوه آمده و آینده فرزندان خود را در خطر میبینند، با تأکید بر اینکه اجرای حل مسئله حرام شرعی و حرام سیاسی کشف حجاب و بیحجابی، مطالبه امام شهید بود، درخواست جدی دارند تا «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که پیشتر در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شده است، بدون فوت وقت ابلاغ و اجرا گردد.
هرگونه تعلل در ابلاغ این قانون به بهانههایی مثل تضاد میان اجرای قانون و وحدت و وفاق، در واقع پذیرش استحاله در جامعه و ترویج فساد است که بنیانگذاران آن در دادگاه عدل الهی پاسخگو خواهند بود.
لذا از آن نمایندگان محترم تقاضا میشود با قاطعیتی متناسب با مسئولیت شرعی و قانونی خود، نسبت به ابلاغ سریع قانون مذکور اقدام نموده و راه را بر ترویج بیپروایی در جامعه ببندند.»
رونوشت این نامه به ریاست شورای تأمین استان تهران نیز ارسال شده است.