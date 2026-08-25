کودکان قربانی ابزارهای هوش مصنوعی
دولتهای غربی و شرکتهای بزرگ فناوری با کوتاهی در وضع مقررات الزامآور و عرضه بیضابطه ابزارهای هوش مصنوعی، زمینه را برای گسترش بیسابقه محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان فراهم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری میزان، بیعملی و کُندی نظاممند دولتهای غربی و شرکتهای بزرگ فناوری در مواجهه با ابزارهای هوش مصنوعی مولد، بحرانی بیسابقه را در زمینه تولید و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) رقم زده است.
گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که نهادهای قانونگذار در اروپا و آمریکا با وجود دسترسی به تمامی هشدارها و مستندات فنی، با کوتاهی در تصویب قوانین بازدارنده، فضای دیجیتال را به منطقهای امن برای مجرمان و قربانیشدن کودکان تبدیل کردهاند. در این میان، عدم پاسخگویی شرکتهای بزرگ فناوری عمق این فاجعه حقوق بشری را دوچندان کرده است. براساس گزارش منتشرشده توسط نهاد نظارتی الگوریتمواچ AlgorithmWatch، فناوری هوش مصنوعی طی ماههای اخیر به ابزاری ویرانگر برای بازتولید و خلق تصاویر و ویدیوهای آزار جنسی کودکان تبدیل شده است.