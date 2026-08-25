معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی، جزئیات احکام صادرشده برای دانشجویان متخلف در وقایع اسفندماه دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمن‌آبادی درباره وضعیت پرونده‌های انضباطی مربوط به ناآرامی‌های اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: درخصوص وقایع اسفندماه در دانشگاه، ۲۳۶ نفر به شورای انضباطی معرفی شدند. طبق رویه شورای انضباطی در دانشگاه، برای ۱۱۵ نفر از این افراد که مستندات کافی از سمت حراست برای شورا ارسال شده بود، تشکیل پرونده داده شد. حدود ۴۰ نفر از این افراد که تخلفات جدی‌تر و بیشتری نسبت به دیگران داشتند، به شورای انضباطی بدوی دعوت شدند و برای بقیه افراد، با نظر ریاست محترم دانشگاه، گفت‌وگو و اخذ تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شده است.

بهمن‌آبادی ادامه داد: بلندکردن پرچم سلطنت‌طلبان، توهین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی، حمل سلاح سرد، درگیری فیزیکی، ایجاد بلوا و آشوب و سردادن شعارهای هنجارشکنانه از جمله اتفاقات تلخی بود که در محیط دانشگاه رخ داد و در شورای انضباطی مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: علاوه‌بر این، تعداد ۲۹ گزارش نیز بابت تخلفات دانشجویان در فضای مجازی در ایام اسفندماه و جنگ تحمیلی اخیر به شورای انضباطی رسید که پس از بررسی مستندات، حدود ۱۵ نفر از دانشجویان به شورای انضباطی دعوت شدند. این تخلفات هم عمدتاً در گروه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی رخ داده بود و مواردی نظیر توهین به شعائر ملی و مقدسات دینی، هتک حرمت اساتید دانشگاه، انتشار جزوه ساخت سلاح، حمایت از گروه‌های محارب و معاند، تهدید و انتشار اخبار کذب را شامل می‌شد که مطابق ماده ۳۲ شیوه‌نامه انضباطی در شورای انضباطی دانشگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند. معاون دانشجویی دانشگاه شریف گفت: درخصوص تخلفات در صحن دانشگاه، تاکنون برای ۲۰ نفر حکم صادر شده است که توبیخ کتبی، محرومیت اجرایی و تعلیقی یک و دو نیم‌سال تحصیلی و اخراج، جزو احکامی است که برای ایشان صادر شده است.

بهمن‌آبادی بیان داشت: درخصوص موارد فضای مجازی، تبرئه، توبیخ کتبی، محرومیت یک یا دو نیم‌سال اجرایی و تعلیقی و سه مورد اخراج داشتیم. تاکنون ۶ نفر از افرادی که اقدام به آتش‌زدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی داشتند یا پرچم سلطنت‌طلبان را در دانشگاه بلند کرده بودند و سبب بلوا و آشوب در صحن دانشگاه و نیز تخریب چهره دانشگاه و جریحه‌دار شدن احساسات مردم متدین و انقلابی شده بودند، حکم اخراج گرفتند که برخی در شورای تجدیدنظر نیز تأیید شده و برای شورای مرکز ارسال شده‌اند و یک مورد نیز در شورای مرکز تأیید و به دانشجو ابلاغ شده است.