افتتاح 101 پروژه اورژانس در هفته دولت

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به برنامه‌های هفته دولت، گفت: در این ایام ۱۰۱ پروژه و طرح در حوزه اورژانس کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش وبدا، جعفر میعادفر در نشست خبری هفته دولت در ستاد وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار داشت: در این ایام ۱۰۱ پروژه و طرح در حوزه اورژانس کشور به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله آنها می‌توان به تکمیل و افتتاح ۵۶ پایگاه، تجهیز پنج پایگاه، افتتاح یک ساختمان ستاد مرکزی اورژانس، هوشمندسازی ۱۲ مرکز و راه‌اندازی مراکز آموزشی و عملیاتی اشاره کرد. همچنین ۱۸ خودروی پشتیبانی خریداری شده و پایگاه‌های بانوان نیز در این ایام توسعه پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرایط سخت مالی و پس از جنگ افزود: حدود ۲۲۳ موتورلانس خریداری و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است. همچنین ۵۰۰ وسیله حمل بیمار، ۴۰۰ دستگاه اسکپ، حدود ۱۶۰۰ دستگاه برای انتقال نوار قلب، ۴۶۰ دستگاه تجهیزات مرتبط، ۳۰۰ دستگاه شوک اتوماتیک و ۳۱۰ دستگاه ساکشن پزشکی خریداری و در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.