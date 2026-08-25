محکومیت متهمان پرونده سرقت و قاچاق سوخت هواپیما در هرمزگان به حبس، جریمه و شلاق

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: افرادی که با سرقت از خطوط انتقال سوخت هواپیما اقدام به قاچاق آن می‌کردند، به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی گفت: پس از طی مراحل دادرسی، با رأی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، حکم قطعی محکومیت افرادی که با سرقت از خطوط انتقال سوخت هواپیما، اقدام به قاچاق آن می‌کردند، صادر شد. قهرمانی با بیان اینکه سوخت‌های سرقت‌شده توسط این افراد از نوع ATK مورد مصرف موتور جت هواپیما بوده است، اظهار داشت: با توجه به بازتاب گسترده کشف زوایای این پرونده در افکار عمومی جامعه و لزوم ایجاد بازدارندگی به‌منظور جلوگیری از تجری مجرمان این حوزه، سعی شد روند رسیدگی به این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی به‌منظور مقابله جدی و بدون اغماض با قاچاقچیان سوخت و کمک به دولت برای کاهش ناترازی انرژی، افزود: در راستای اجرای طرح کنترل در مبادی تولید، عرضه و توزیع خطوط لوله‌های فرآورده‌های نفتی، ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ یک انشعاب دو کیلومتری که از طریق آن سوخت هواپیما سرقت و پس از آن قاچاق می‌شد، شناسایی و پس از دستگیری متهمان، فرآیند رسیدگی به اتهامات آن‌ها در دستگاه قضائی استان هرمزگان آغاز شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: بر این اساس، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به موجب کیفرخواست صادره، رسیدگی به اتهامات متهمان دایر بر تخریب عمدی تأسیسات عمومی، سرقت از شبکه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سازمان‌یافته سوخت از نوع ATK در دادگاه صالح انجام و دو نفر از متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. قهرمانی خاطرنشان کرد: پس از تجدیدنظرخواهی محکومین، به موجب دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان و با صدور حکم قطعی، متهم ردیف اول به نام «یوسف زارعی» فرزند محمد، بابت اتهام مباشرت در تخریب عمدی تأسیسات عمومی شبکه فرآورده‌های نفتی موسوم به خط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی، به ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی سوخت ATK، به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، منع اشتغال به حرفه مرتبط به مدت دو سال و پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۹۹۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است. وی بیان داشت: متهم ردیف دوم پرونده به نام «مهدی برسم» فرزند حسن نیز بابت اتهام معاونت در تخریب عمدی تأسیسات عمومی شبکه فرآورده‌های نفتی موسوم به خط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی، به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام معاونت در قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی سوخت ATK، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، منع اشتغال به حرفه مرتبط به مدت دو سال و پرداخت ۵۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۹۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.