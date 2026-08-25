دستگیری ۸۴ متخلف و کلاهبردار مرتبط با کنکور
جانشین رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری ۸۴ نفر از متخلفان و کلاهبرداران مرتبط با کنکور سراسری از ابتدای اجرای طرح سراسری مقابله با جرایم کنکوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار حسین امیرلی با اشاره به اجرای طرح سراسری پلیس فتا برای مقابله با تخلفات و جرایم مرتبط با کنکور سراسری اظهار داشت: این طرح از دو ماه پیش از آغاز کنکور، با هدف پیشگیری، شناسایی و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه در سراسر کشور آغاز شد.
امیرلی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۸۴ نفر از افرادی که در زمینه کلاهبرداری و تخلفات مرتبط با کنکور فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدهاند. وی درباره اقدامات ویژه پلیس فتا در زمان برگزاری کنکور گفت: در شبهای برگزاری کنکور نیز ۲۷ نفر از افرادی که با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان و خانوادههای آنان میکردند، شناسایی شدند.
جانشین رئیس پلیس فتا با تأکید بر تعامل برخط و لحظهای پلیس فتا با سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: در جریان برگزاری کنکور، دو نفر از افرادی که اقدام به تصویربرداری از سؤالات و آمادهسازی برای انتشار آن در فضای مجازی کرده بودند، با استفاده از شواهد، مستندات فنی و اقدامات سایبری شناسایی شدند. سردار امیرلی گفت: مأموران پلیس فتا پس از احراز تخلف و با هماهنگی مراجع قضائی، در تعامل نزدیک با سازمان سنجش، این افراد را حین ارتکاب تخلف دستگیر کردند. متهمان نیز پس از انجام اقدامات قانونی، برای رسیدگی و طی مراحل قضائی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند. وی خاطرنشان کرد: رصد و پایش فضای مجازی در حوزه کنکور بهصورت مستمر ادامه دارد و پلیس فتا با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و سایبری و همکاری دستگاههای متولی، با هرگونه تلاش برای تصویربرداری، انتشار غیرمجاز سؤالات، کلاهبرداری و اخلال در فرآیند برگزاری کنکور برخورد قانونی خواهد کرد.