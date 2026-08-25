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کد خبر: ۳۳۶۷۴۱
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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با اجرای طرح پلیس تهران

255 مالخر و سارق در قالب ۵۶ باند سرقت دستگیر شدند

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: طی ۷۲ ساعت، ۲۵۵ نفر سارق و مالخر که در قالب ۵۶ باند سرقت فعالیت داشتند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار عباسعلی محمدیان همزمان با اجرای طرح دستگیری سارقان و خریداران اموال مسروقه، در مقر پلیس آگاهی آخرین عملکرد مأموران پلیس تهران را تشریح کرد. محمدیان اظهارداشت: پلیس در سخت‌ترین شرایط در حال تأمین امنیت و خدمت رسانی به مردم می‌باشد؛ در شرایط جنگی که مقرهای پلیس در حال تهدید بود همکاران ما خارج از مقر و با حضور در معابر در حال کار بودند. وی با بیان اینکه نیروهای پلیس بدون هیچ منتی در هر شرایطی حتی در مقرهای آسیب‌دیده در داخل کانکس‌های موقت‌، گرمای هوا و با شرایط سخت پاسخگوی مردم هستند، با گرامیداشت یاد شهدای پلیس در جنگ تحمیلی رمضان بیان داشت: تعداد شهدا در مقر محدود بوده و بیشترین شهید حین خدمت، در ایست و بازرسی و در حال خدمت به شهادت رسیدند. فرمانده انتظامی پایتخت اعلام کرد: ۲۵۵ نفر سارق و مالخر که در قالب ۵۶ باند سرقت فعالیت داشتند با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت شناسایی و دستگیر شدند. محمدیان با بیان اینکه شناسایی متهمان و کشفیات صورت گرفته در بازه زمانی ۷۲ ساعته صورت گرفته، گفت: ارزش ریالی اموال مسروقه مکشوفه حدود ۷۰ میلیارد تومان است.

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