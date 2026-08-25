معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان گفت:

بر اساس پایگاه‌های علمی بین‌المللی، پژوهشگاه رویان جزو ۱۰ مرکز مهم و برتر جهان در حوزه زیست‌شناسی تولیدمثل است.

به گزارش ایسنا، سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در نشست خبری کنگره بین‌المللی رویان با تشریح برنامه‌های پژوهشی این مجموعه اظهار داشت: پژوهشگاه رویان امروز در نقطه‌ای قرار دارد که تولید علم را به فناوری و اثرگذاری پیوند می‌زند و در برنامه پنج‌ساله پیش‌رو، حرکت از مرزهای دانش به سمت حل مسائل راهبردی کشور در حوزه‌های تولیدمثل، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را دنبال می‌کنیم. فاضلی افزود: تمرکز ما صرفاً بر افزایش تعداد مقالات نیست، بلکه به سمت تولید دانش مرجع حرکت می‌کنیم و هدفمان این است که در منطقه به‌عنوان یکی از مراجع مهم علمی در حوزه‌های تولیدمثل، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی شناخته شویم.

تمرکز پژوهشگاه رویان بر امنیت غذایی

و جوانی جمعیت

وی با اشاره به اولویت‌های پژوهشی رویان در سال‌های آینده ادامه داد: برای حل مسائل کشور باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخصی داشته باشیم. امنیت غذایی و جوانی جمعیت از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در برنامه‌های آینده پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان بیان داشت: در همین راستا، امسال مرکز تحقیقات حفظ باروری راه‌اندازی می‌شود. این مرکز صرفاً بر ناباروری تمرکز ندارد، بلکه موضوع حفظ باروری را با توجه به افزایش سن ازدواج و فرزندآوری دنبال خواهد کرد.

فاضلی توضیح داد: افرادی که در سنین ازدواج قرار دارند اما هنوز ازدواج نکرده‌اند، افرادی که پس از ازدواج بارداری را به تأخیر انداخته‌اند و همچنین بیمارانی که به بیماری‌های صعب‌العلاج و بدخیم مبتلا هستند و در سن باروری قرار دارند، می‌توانند از خدمات مرتبط با حفظ باروری بهره‌مند شوند. این مرکز با سه گروه پژوهشی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

انجام بیش از ۲۸۰۰ طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه رویان

وی درباره عملکرد پژوهشی پژوهشگاه رویان در سال‌های گذشته گفت: در مجموع، بیش از دو هزار و ۸۰۰ طرح تحقیقاتی را به اتمام رسانده‌ایم و حدود چهار هزار و ۷۰۰ مقاله علمی بین‌المللی در مجلات معتبر منتشر شده است. معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان افزود: حدود هزار و ۷۵۰ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را به پایان رسانده‌اند که از این تعداد ۴۵۰ نفر در مقطع دکتری و حدود هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد بوده‌اند.

فاضلی ادامه داد: همچنین ۵۴ دانشجوی دکتری تخصصی در مجموعه ما حضور دارند و متخصصانی در حوزه ناباروری مردان و زنان در این مرکز تربیت می‌شوند که بسیاری از آنها در تأسیس و راه‌اندازی مراکز جدید درمان ناباروری در سراسر کشور نقش داشته‌اند.

جایگاه علمی رویان در داخل و خارج کشور

وی با اشاره به جایگاه علمی پژوهشگاه رویان گفت: بر اساس پایگاه‌های علمی بین‌المللی، پژوهشگاه رویان جزو ۱۰ مرکز مهم و برتر جهان در حوزه زیست‌شناسی تولیدمثل است.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان اظهار داشت: در داخل کشور نیز بر اساس آمار و تحقیقات علمی، پژوهشگاه رویان در حوزه تحقیقات ناباروری مردان و زنان رتبه نخست را دارد و در حوزه سرطان نیز رتبه چهارم را کسب کرده است.