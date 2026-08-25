شهردار تهران اعلام کرد: تا ماه آینده مراکز مختلف زنجیره اقتصاد خانوار تشکیل خواهد شد که در چهار سرفصل مشخص شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی با حضور در صحن شورای شهر تهران اظهار داشت: ما ۶ سرفصل را با دولت پیش می‌بریم که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها معیشت است. شهرداری در ۵۷ فروشگاه شهروند و ۳۱۶ میدان میوه و تره‌بار و بستر شهرزاد خدمات خود را توسعه خواهد داد تا بتوان با حذف واسطه‌ها، امکانات را حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر در اختیار شهروندان قرار داد. در این زمینه نیز یک تفاهم‌نامه جدی داریم.

زاکانی افزود: سرفصل دیگر ما آموزش است. دو هزار و ۸۰۰ مدرسه در تهران وجود دارد که بیش از ۸۰۰ مدرسه فرسوده هستند. در همین راستا به سمت ساخت مجتمع‌های بزرگ هستیم و ۴۵۰ مجتمع بزرگ در مناطق ۲۲گانه پیش‌بینی شده تا دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها در بالاترین سطح آرامش رشد یابند.

وی ادامه داد: سرفصل دیگر خدمت ما حوزه سلامت است؛ اقدام خوبی در دهه ۹۰ در حوزه سلامت و در شرکت شهر سالم صورت گرفت و مؤلفه‌های سلامت ارزیابی شدند. بر اساس اقتضای امروز شهر و توسعه آن، این ارزیابی‌های اجتماعی در پنج سطح انجام خواهد شد. دو سطح اول شامل خدمات‌رسانی سلامت روان به کودکان کار و معتادان متجاهر و آموزش و توانمندسازی آن‌ها فعال است و شهرداری سه سطح دیگر، شامل بهداشت محیط، بهداشت عمومی و خدمات درمانی رایگان را نیز دنبال خواهد کرد و نظام ارجاع و پزشک خانواده پیاده‌سازی خواهد شد.

تعریف ۴۸ پروژه مسکن

در ۱۸۸ لکه شامل ۶۲۵ هکتار

شهردار تهران با بیان اینکه سرفصل دیگر خدمت در حوزه مسکن است، گفت: ۴۸ پروژه مسکن در ۱۸۸ لکه شامل ۶۲۵ هکتار تعریف شده است که باید محاسبات آن تعریف شود. موارد دیگر نیز در حال ساخت است که به این پروژه‌ها افزوده می‌شود. ما قدرالسهم شهرداری را به سمت مسکن اجتماعی و اجاره‌داری حرفه‌ای می‌بریم.

زاکانی بیان داشت: ما می‌خواهیم بازار مسکن را در دست بگیریم تا اجازه ندهیم سوداگری مسکن، مردم و زندگی آن‌ها را درگیر کند. عملاً صدها هزار واحد مسکونی در این پروژه‌ها ساخته خواهد شد. جلسه مفصلی در سازمان نوسازی در این خصوص داشتیم و موارد و جزئیات بررسی شد.

طرح خانه ریز در آمریکا هم انجام می‌شود

وی با بیان اینکه در طرح خانه ریز نیز با بازار رفت‌وبرگشت خواهیم داشت، افزود: در برخی رسانه‌ها و حتی خارج از کشور در این مورد سیاه‌نمایی شده است. این الگو در آمریکا نیز دنبال می‌شود و بزرگ‌ترین خدمت به مردم است.

شهردار تهران اظهار داشت: این موضوع به صورت‌های قانونی نیاز داشت که در مصوبات شورا و اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری وجود داشت، اما گزارش‌های تکمیلی آن نیز در شورا ارائه خواهد شد.

تشکیل زنجیره اقتصاد خانوار در ۴ سرفصل

زاکانی تأکید کرد: تا ماه آینده مراکز مختلف زنجیره اقتصاد خانوار تشکیل خواهد شد که در چهار سرفصل مشخص شده است. مراکز آموزش و پشتیبانی شکل خواهند گرفت تا افراد بتوانند در بخش‌های مختلف آموزش ببینند.

وی ادامه داد: در مجموع ۲۱ قرارگاه شکل گرفته تا با استفاده از توان سایر دستگاه‌ها، بتوانیم خدمات را توسعه دهیم.