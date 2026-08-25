# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مقابله با نقشه جدید دشمن

سیدنظام الدین موسوی: «‌همزمان با اعلام شروع عملیات «طرد اقتصادی ایران» از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا، عاصم منیر هم به تهران آمده. هدف: سرگرم کردن ایران برای عدم پاسخ فوری و قاطع و نرمالایز شدن محاصره جدید. حضرات مسئولین! تعلل نکنید. راه مقابله فقط فلج کردن کل جغرافیا و‌ زیرساخت پترودلار در منطقه است.»

وطن دوستی به شعار نیست

کبری آسوپار با انتشار این تصویر نوشت: «این تصویر یادبودی است که جمهوری اسلامی برای سه عضو ارتش شاهنشاهی ساخته که شهریور۲۰ مقابل ارتش شوروی ایستادند. جمهوری اسلامی نگفت این تجاوز، حمله به پهلوی بوده و نه حمله به ایران؛ و نگفت مرگ نظامیان عضو ارتش پهلوی مهم نیست و مردم عادی را که نکشته‌اند! بله، وطن‌دوستی به شعار نیست.»

واقعیت نامحبوب

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلیتیک: «مشکل این است که برخی آدم‌ها آن‌قدر در نفرت غرق شده‌اند که نمی‌توانند واقعیت را ببینند. چه خوشتان بیاید چه نیاید، ایران در این درگیری به‌طور مداوم طرف راهبردی‌تر، حساب‌شده‌تر و عمل‌گراتری بوده است. در مقابل، دولت ترامپ رفتارهای افراطی و غیرقابل‌پیش‌بینی از خود نشان داده. شاید پذیرفتن این واقعیت خوشایند نباشد، اما واقعیت را نمی‌شود انکار کرد.»

عبرت بزرگ

کاربری نوشت: «ترامپ گفته ایران (و نه جمهوری اسلامی) کاملاً در حال فروپاشیه! فرعون هم دقایقی قبل از غرق شدن در دریا، تصور می‌کرد موسی و قومش رو داره از بین می‌بره. صبور باشید. همه خواهیم دید سرنوشت ترامپ و حکومت آمریکا همانند نمرود و فرعون، عبرتی بزرگ در تاریخ بشریت خواهد شد.»

تنها راه ترامپ

علیرضا تقوی‌نیا: «ترامپ از یک طرف جنگ اقتصادی علیه ایران شروع می‌کند و از سوی دیگر عاصم منیر را برای میانجیگری به ایران می‌فرستد. غافل از این که ایران دیگر تا تحقق کامل شروط خود کوتاه نخواهد آمد و فشارهای ترامپ هم جمهوری اسلامی را تسلیم نمی‌کند‌. ترامپ راهی جز تسلیم شدن ندارد.»

«حداکثری» یعنی چه؟

فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددان سرشناس ونزوئلایی-آمریکایی: «هشت سال پیش، ترامپ مدعی شد که کارزار «فشار حداکثری» را علیه ایران آغاز کرده. امروز بعد از هشت سال، دوباره ادعا می‌کند در حال آغاز بزرگ‌ترین تهاجم مالی‌ست که تاکنون علیه یک دشمن به راه انداخته شده! ظاهراً هنوز کسی در دولت آمریکا مفهوم «حداکثری» را درست متوجه نشده!»