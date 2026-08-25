مربی کشتی آزاد ایران گفت: باید با بررسی اشتباهات، برای پشتوانه‌سازی و رسیدن کشتی‌گیران جوان به سطح بزرگسالان برنامه‌ریزی کرد.

محسن کاوه درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی اسلواکی گفت: به اعتقاد من نتیجه چهارمی در مسابقات جهانی جوانان در شأن کشتی ما نیست. کشتی ایران همیشه باید جزو برترین‌ها باشد، به‌خصوص با امکاناتی که اخیراً ایجاد شده و کمپ تیم‌های ملی کشتی هم جزو برترین‌های دنیاست. به نظرم این نتیجه نمی‌تواند برای هیچ‌کس قابل قبول باشد.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: ما در اندیشکده و بخش‌های مختلف، هزینه و امکانات زیادی برای تیم‌های نوجوانان و جوانان داریم. باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. وقتی تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسابقات می‌روند، باید گزارش و تحلیل دقیقی از عملکرد آنها تهیه شود. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه نقاط ضعفی وجود دارد و تغییراتی که بعد از مسابقات آسیایی انجام شد، مثبت بوده یا منفی. این مسائل باید در کنار هم بررسی شود.

وی گفت: من بارها در مورد موضوع پشتوانه‌سازی در کشتی آزاد صحبت و بارها در مورد آن احساس خطر کردم. کشتی‌گیران رده جوانان همان نفراتی هستند که باید روی آنها سرمایه‌گذاری و بیشتر کار شود، اما باید صراحتاً بگویم که بسیاری از آنها در این مسابقات عملکرد خوبی نداشتند. به نظرم حتی سینا خلیلی با وجود اینکه قهرمان شد، می‌توانست بهتر کشتی بگیرد. او برای حضور در رده بزرگسالان باید سطح بالاتری از کشتی را نشان دهد. البته شاید هدف اصلی حضور قدرتمند در مسابقات جهانی بزرگسالان بوده و در این رقابت‌ها زیاد به خودش فشار نیاورد من از این موضوع بی‌اطلاع هستم، اما به نظرم در این مسابقات، سینا خلیلی در حد کشتی‌گیر بزرگسالان ظاهر شد و در وقت دوم افت کرد و به نظرم باید روی این موضوع بیشتر کار شود.