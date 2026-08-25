اخبار کوتاه از فوتبال
انتخاب مدیرعامل استقلال در نیمه دوم شهریور
انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال به نیمه دوم شهریورماه و پس از برگزاری دربی پایتخت موکول خواهد شد. علی تاجرنیا همچنان با حکم سرپرستی مدیریت باشگاه را بر عهده دارد و در جلسه اخیر هیئتمدیره نیز بحثی درباره انتخاب مدیرعامل مطرح نشد.
دلیل اصلی این موضوع، برگزاری مجمع عمومی باشگاه در ۱۰ شهریورماه است؛ مجمعی که قرار است اعضای جدید هیئتمدیره استقلال را مشخص کند. پس از تشکیل هیئتمدیره جدید، انتخاب مدیرعامل بهصورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. با توجه به برگزاری دربی در ۱۱ شهریور، تصمیم نهائی درباره مدیرعامل به بعد از این مسابقه موکول شده است. در هفتههای اخیر نام حمید سجادی، وزیر پیشین ورزش، مصطفی متدین از مدیران هلدینگ خلیجفارس و شهابالدین عزیزیخادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، بهعنوان گزینههای مدیرعاملی استقلال مطرح شده است. گفته میشود شانس سجادی و متدین بیشتر از عزیزیخادم است، هرچند هلدینگ خلیجفارس هنوز تصمیم نهائی را نگرفته و احتمال انتخاب گزینهای خارج از این فهرست نیز وجود دارد.
راهکار بیرانوند برای تعویق خدمت سربازی
علیرضا بیرانوند در تلاش است با استفاده از مقررات مربوط به فارغالتحصیلان دانشگاه، زمان اعزام خود به خدمت سربازی را به تعویق بیندازد.
طبق اعلام مسئولان نظام وظیفه، این دروازهبان باید از اول مهرماه راهی خدمت شود و در صورت قطعی شدن این موضوع، برای ادامه فوتبال خود ناچار به پیوستن به یک تیم نظامی خواهد بود. با این حال، کارت بازی بیرانوند برای تراکتور تا ۳۱ شهریور اعتبار دارد. بیرانوند که ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ از پایاننامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد خرمآباد دفاع کرده، قصد دارد با استناد به قانون مربوط به مهلت یکساله فارغالتحصیلان، اعزام خود را دستکم تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ به تعویق بیندازد. در صورت موفقیت، او میتواند تا جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ و نقلوانتقالات نیمفصل در تراکتور بماند. فجر سپاسی شیراز نیز پیگیر وضعیت این دروازهبان است و منتظر تعیین تکلیف نهائی اوست.
پنجره مس رفسنجان بسته شد
نام باشگاه مس رفسنجان در فهرست باشگاههای محروم از فعالیت نقلوانتقالاتی فیفا قرار گرفت.
طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال، این باشگاه از ۲۴ آگوست، معادل دوم شهریور، به مدت سه پنجره نقلوانتقالاتی از جذب بازیکن جدید محروم شده است. این اتفاق در آستانه آغاز فصل جدید لیگ دسته اول و در شرایطی رخ داده که مس با هدایت فرشاد پیوس برای بازگشت به لیگ برتر آماده میشود. پس از سقوط مس به لیگ یک، تعداد زیادی از بازیکنان این تیم جدا شدند و در هفتههای اخیر نیز نفرات جدیدی با باشگاه قرارداد امضا کردند، اما هنوز قراردادهای آنها بهصورت رسمی ثبت نشده بود. حالا مشخص نیست محرومیت جدید چه تأثیری بر برنامه نقلوانتقالاتی مس خواهد گذاشت. این اتفاق یک روز پس از خروج نام استقلال خوزستان از فهرست محرومان فیفا رخ داده است.
بازیکنان سرشناسی که هنوز تیم ندارند
با وجود پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی لیگ برتر در چهارم شهریور، تعدادی از بازیکنان شناختهشده فوتبال ایران همچنان بدون تیم هستند.
محمدرضا حسینی، آرمان رمضانی، سامان نریمانجهان، محمدحسین مرادمند، علی کریمی، پیمان بابایی و مهدی مهدیپور از جمله این نفرات هستند. در کنار آنها، بازیکنانی مانند ایمان سلیمی، امیرارسلان مطهری، فراز امامعلی، عیسی آلکثیر، عارف غلامی، حامد پاکدل، رضا اسدی، صابر حردانی، شایان مصلح، سبحان خاقانی و محمدرضا خالدآبادی نیز هنوز تیم جدیدی انتخاب نکردهاند. برخی از این بازیکنان سابقه حضور در تیمهای بزرگ و حتی تیم ملی را دارند. البته پایان پنجره تابستانی به معنای پایان فعالیت بازیکنان آزاد نیست و نفراتی که شرایط قانونی لازم را داشته باشند، میتوانند پس از بسته شدن پنجره نیز با تیمهای لیگ برتری قرارداد امضا و ثبت کنند. حضور این چهرهها در بازار آزاد میتواند در هفتههای ابتدائی فصل، فرصت مناسبی برای باشگاههایی باشد که نیاز به تقویت ترکیب خود دارند.