نخستین باخت پرسپولیس در تبریز رقم خورد استقلال و تراکتور حسابشان را از بقیه جدا کردند

سرویس ورزشی-

تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در پایان هفته سوم لیگ برتر به تنها تیم‌هایی تبدیل شدند که هر سه بازی خود را با پیروزی پشت سر می‌گذارند.

هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال طی دو روز یکشنبه و دوشنبه ۲ و ۳ شهریور برگزار شد؛ هفته‌ای که در آن دو تیم استقلال و تراکتور در مهم‌ترین دیدارها موفق شدند به ترتیب سپاهان و پرسپولیس را شکست دهند و در سوی دیگر جدول، چادرملو با تحمل شکستی سنگین برابر گل‌گهر به قعر جدول سقوط کرد.

سومین برد متوالی آبی‌ها

در نخستین دیدار هفته سوم، تیم‌های استقلال و سپاهان در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند. سپاهان که هفته گذشته شکست خورده بود، این بار امیدوار بود با کسب حداقل امتیاز از زمین خارج شود، اما شاگردان آبی‌پوش بار دیگر موفق شدند سه امتیاز را از آن خود کنند. استقلال با این پیروزی، سومین برد متوالی خود در فصل جدید را به دست آورد و با ۹ امتیاز به صدر جدول صعود کرد. نکته قابل توجه درباره عملکرد آبی‌پوشان، بسته ماندن دروازه این تیم برای سومین بازی متوالی بود. در سوی مقابل، شکست دوباره سپاهان باعث شد صدای اعتراض هواداران این تیم بلند شود و آنها با سر دادن شعارهایی علیه بازیکنان و اعضای کادر فنی، نارضایتی خود را از نتایج اخیر زردپوشان اصفهانی نشان دهند.

نخستین امتیاز دو تیم

استقلال خوزستان و نساجی که هر دو دیدار ابتدائی خود در فصل جدید را با شکست پشت سر گذاشته بودند، در تهران برابر یکدیگر قرار گرفتند. این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا هر دو تیم نخستین امتیاز خود در فصل جاری را کسب کنند و از ثبت سومین شکست متوالی فاصله بگیرند.

ادامه روند خوب اراکی‌ها

آلومینیوم در ادامه نتایج خوب خود در فصل جدید، این هفته میهمان شمس‌آذر بود و شاگردان پیروز قربانی موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهند. آلومینیوم با این پیروزی همچنان در جمع تیم‌های بالانشین جدول باقی ماند و به روند مثبت خود در هفته‌های ابتدائی ادامه داد. در پایان این مسابقه اما اتفاقات تلخی رخ داد و درگیری میان بازیکنان دو تیم صحنه‌های زشتی را رقم زد. طبق اعلام کمیته انضباطی، قرار است با متخلفان این دیدار برخورد شود.

اشتباه بزرگ پرسپولیس در تبریز

در یکی دیگر از حساس‌ترین دیدارهای هفته سوم، تراکتور و پرسپولیس در تبریز مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ مسابقه‌ای که به دلیل محرومیت انضباطی، بدون حضور تماشاگران برگزار شد. دو تیم در طول مسابقه عملکردی متعادل داشتند، اما مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، برای اینکه حداقل یک امتیاز از تبریز به دست آورد، رویکردی تدافعی در پیش گرفت. در نهایت در دقیقه ۲+۹۰، اشتباه دانیال ایری و پاس او به تومیسلاو اشتراکال، فرصت مناسبی را در اختیار مهاجم تراکتور قرار داد و این بازیکن با شوتی زیبا دروازه پرسپولیس را باز کرد تا تراکتور به سه امتیاز ارزشمند این مسابقه دست پیدا کند. این شکست، نخستین باخت مهدی تارتار در فصل جدید بود و پرسپولیس را در شرایطی قرار داد که نتوانست از یکی از مهم‌ترین دیدارهای خارج از خانه خود امتیازی به دست آورد.

ادامه روند شکست‌ناپذیری فجر

فجرسپاسی با هدایت رسول خطیبی همچنان به روند شکست‌ناپذیری خود در فصل جدید ادامه داد. این تیم در هفته سوم موفق شد در انزلی از سد ملوان عبور کند. حسین شنانی در دقیقه ۸۷ تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند تا فجرسپاسی سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورد. در مقابل، ملوان با این شکست، نخستین باخت خود در فصل جاری را تجربه کرد.

مقاومت ۸۰ دقیقه‌ای ۱۰ نفره‌ها

ذوب‌آهن در این مسابقه خیلی زود ۱۰ نفره شد و شاگردان عبدالله ویسی حدود ۸۰ دقیقه با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دادند. ‌مس شهربابک ابتدا موفق شد گل نخست بازی را به ثمر برساند، اما شاگردان ویسی با وجود یک بازیکن کمتر تسلیم نشدند و در ادامه گل تساوی را به ثمر رساندند تا ذوب‌آهن در یک مسابقه دشوار خانگی حداقل یک امتیاز کسب کند.

پرگل‌ترین بازی هفته

پرگل‌ترین مسابقه هفته سوم در خرم‌آباد برگزار شد؛ جایی که خیبر میزبان پیکان بود و دو تیم نمایشی جذاب و پرحادثه ارائه کردند. شاگردان فراز کمالوند در این مسابقه دو بار موفق شدند نتیجه را جبران کنند، اما در نهایت این پیکان بود که در لحظات پایانی به گل برتری رسید. صائب محبی در دقیقه ۵+۹۰ گل سوم پیکان را به ثمر رساند تا شاگردان ساکت الهامی به یک پیروزی مهم خارج از خانه دست پیدا کنند و نخستین برد خود در فصل جدید را جشن بگیرند.

سقوط شاگردان اخباری به قعر جدول

گل‌گهر و چادرملو در شرایطی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که پیش از این مسابقه، به دلیل حواشی مربوط به حضور در رقابت‌های آسیایی، میان دو تیم کری و رقابت رسانه‌ای شکل گرفته بود. در زمین مسابقه اما این شاگردان سیدمهدی رحمتی بودند که عملکرد بهتری ارائه کردند و با نمایشی برتر نسبت به چادرملو، سه بار دروازه حریف را باز کردند تا به سه امتیاز مهم دست پیدا کنند. چادرملو با این شکست و تحمل دومین باخت خود در فصل جاری، به قعر جدول سقوط کرد تا شرایط برای شاگردان سعید اخباری دشوارتر از قبل شود.

برد مقتدرانه فولاد در آبادان

در آخرین دیدار هفته سوم، صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در یک دیدار هم‌استانی به مصاف یکدیگر رفتند. ‌محمد نوری و شاگردانش در صنعت نفت امیدوار بودند با کسب حداقل یک امتیاز از این مسابقه خارج شوند، اما موفق به انجام این کار نشدند و فولاد با ارائه نمایشی برتر توانست با سه گل میزبان خود را شکست دهد. حمید مطهری در این مسابقه برای نخستین بار از رامین رضاییان در ترکیب فولاد استفاده کرد و تیمش نیز در نهایت به یک پیروزی قاطع دست یافت. ساسان انصاری، کاپیتان باتجربه فولاد، نقش ویژه‌ای در این پیروزی داشت و با به ثمر رساندن یک گل و ارسال یک پاس گل، یکی از چهره‌های اصلی پیروزی سه بر صفر تیمش در آبادان بود. به این ترتیب، هفته سوم لیگ برتر با نتایجی مهم در بالای جدول و تغییراتی در قعر جدول به پایان رسید؛ استقلال با سومین برد متوالی صدرنشین شد، تراکتور در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پرسپولیس را شکست داد، آلومینیوم به روند خوب خود ادامه داد و چادرملو نیز با شکست سنگین برابر گل‌گهر به آخرین رده جدول سقوط کرد.