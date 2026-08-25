دانشمندی که توسط آمریکا تحریم و به دست اسرائیل شهید شد (حدیث دشت عشق)
شهید دکتر علی فولادوند، رئیس پژوهش سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی و از شاگردان و همکاران نزدیک شهید فخریزاده، چهرهای متواضع، مجاهد و از دانشمندان ممتاز فیزیک کشور بود. او بیش از دو دهه از عمر خویش را صرف ارتقای دانش هستهای، پدافند پرتویی و توسعه فناوریهای کلیدی ایران کرد؛ متخصصی که نامش در سال ۲۰۲۵ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت و نشریه معتبر Science از او به عنوان یکی از ارکان علمی کشور یاد کرد. با وجود مدارج بالای علمی و مدیریتی، سادگی، اخلاص و توسل عمیقش به حضرت رضا(ع) راهنمای او در تمام تصمیمهای بزرگ زندگی بود. او بارها میگفت که گرههای ناگشوده را با زیارت بارگاه امام رئوف(ع) میگشاید. مقام جانفشانی او در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در جریان جنگ ۱۲ روزه به آزمونی سخت بدل شد؛ حملهای تروریستی به خانهاش که به شهادت همسر فداکارش، بانو معصومه پیرهادی و مجروحیت خودش انجامید. اما این دانشمند مقاوم، بیآنکه ذرهای از مسیر جهاد علمی عقب بنشیند، با تنی جانباز به خدمت ادامه داد. سرانجام در هشتم فروردین ۱۴۰۵ (در جریان جنگ رمضان)، دشمن صهیونیستی در ترور مجدد موشکی، او را به همراه دخترش و پاسداران حفاظتش به شهادت رساند. انگشتر اهدایی رهبر انقلاب که همواره مونس نمازهای شبش بود، تا لحظه عروج در دست این دانشمند ماندگار ماند.