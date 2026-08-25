به گزارش خبرنگار کیهان، آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند عصر روز دوشنبه دوم شهریور با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، و مستندسازان، مدیران تلویزیونی، فرماندهان نظامی، خانواده شهدا در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در این مراسم گفت: امروز حرفه‌ای‌ترین مستندسازان منطقه غرب آسیا، در ایران، فلسطین، عراق و لبنان مشغول فعالیت هستند و همیشه در سختی‌ها، بحران‌ها و جنگ‌ها مستندسازان رشد می‌کنند؛ در واقع بهشت مستندسازان در دل بحران و جنگ‌ها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره با افزایش ۳۳ درصدی آثار دریافتی روبه‌رو بودیم گفت: رسانه ملی، با افتخار، خود را خانه مستندسازان می‌داند و مستندساز نزدیک‌ترین عنصر رسانه‌ای به حقیقت است و حقیقت جز با تلاش و زحمت مستندساز در قاب نمایش قرار نمی‌گیرد.

رئیس صداوسیما با عنوان این مطلب که نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند نسبت به دوره‌های پیشین روندی رو به رشد داشته است افزود: امسال بیش از ۴۰۰۰ اثر مستند دریافت کردیم که رشد چشمگیری نسبت به دوره قبل داشته که این امر نشان از اعتماد، همراهی و هم‌افزایی مستندسازان با رسانه ملی دارد. جبلی همچنین افزود: من در همین مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند اعلام می‌کنم، رسانه ملی همواره آماده پذیرش و حمایت از محصولات مستند است و امیدوارم در دوره بعدی این جشنواره هم شاهد این روند صعودی و مشارکت بیشتر آثار مستند باشیم.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند گفت: ای‌کاش صداوسیما و مستندسازان ما آنچه را که در یک سال اخیر در صحنه میدان و خیابان رخ داد به مستندهایی ماندگار تبدیل می‌کردند تا نسل‌های آینده از آن بهره بگیرند. صالحی امیری همچنین گفت: از رسانه ملی، تقاضا داریم که تصویر کاملی از مقاومت ملت همیشه در صحنه که این شب‌ها در خیابان‌ها حماسه می‌آفرینند را به نمایش بگذارد.

همچنین در ادامه این مراسم، از خانواده شهدای ناو دنا که در جنگ رمضان مورد هدف آمریکای جنایتکار قرار گرفت تقدیر شد. گفتنی است که در آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند، از آثار برتر مستند در بخش‌های مختلف تجلیل به‌عمل آمد.