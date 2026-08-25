در حاشیه حضور مردم مبعوث‌شده در تجمعات شبانه، پلاکاردها و دست‌نوشته‌های متعددی با مضامین انتقادی، سیاسی و اقتصادی در دست مردم دیده می‌شد که نشان‌دهنده هوشمندی و مطالبه‌گری عمومی از مسئولین و چهره‌های سرشناس است.

در این میان، تصویر دست‌نوشته‌ای که توسط یکی از حاضرین حمل می‌شد، به‌سرعت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بازنشر یافت و مورد توجه قرار گرفت. بر روی این پلاکارد با زبانی طنزآمیز و کنایه‌آمیز خطاب به «عادل فردوسی‌پور»، مجری سابق صداوسیما، نوشته شده بود: «به فردوسی‌پور بگید برای دلار ۲۰۰ تومنی هم گریه کنه تا دولت سریعاً رسیدگی کنه ارزون بشه!» این کنایه صریح، اشاره به گریه‌های عادل فردوسی‌پور در یکی از برنامه‌های زنده تلویزیونی سابق خود دارد که با واکنش سریع و رسیدگی مسئولین وقت مواجه شد. مردم حاضر در صحنه با استفاده از این گزاره، ضمن نقد عملکردِ عده‌ای از سلبریتی‌ها در بهره‌برداری از احساسات عمومی برای مقاصد شخصی، از این چهره‌های رسانه‌ای خواسته‌اند تا اگر دغدغه واقعی مردم را دارند، برای دردهای معیشتی عموم جامعه، همچون افزایش نرخ ارز، از نفوذ رسانه‌ای خود برای مطالبه‌گری استفاده کنند.