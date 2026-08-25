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کد خبر: ۳۳۶۷۲۴
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
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درگذشت «هنرمند انتفاضه»

سلیمان منصور، نقاش، مجسمه‌ساز و کاریکاتوریست برجسته فلسطینی و از چهره‌های پیشرو هنر معاصر مقاومت، شامگاه دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ 
(۲ شهریور ۱۴۰۵) در ۷۹ سالگی در قدس اشغالی درگذشت.
این هنرمند فقید که به‌عنوان «هنرمند انتفاضه» شناخته می‌شد، متولد سال ۱۹۴۷ در نزدیکی رام‌الله بود و بیش از پنج دهه از عمر خود را صرف تصویرسازی هویت، تاریخ و پایداری مردم فلسطین کرد.
مشهورترین اثر وی، تابلوی جاودان «جمل المحامل» (شتر بارکش) محصول سال ۱۹۷۳ است که پیرمردی سالخورده را در حال حمل شهر قدس بر دوش نشان می‌دهد؛ اثری که به نمادی جهانی از رنج، تعلق به سرزمین و مقاومت فلسطینیان تبدیل شد. از دیگر آثار شاخص او می‌توان به «عروس وطن»، «دختر قدس» و «صبرا و شتیلا» اشاره کرد.
منصور از بنیان‌گذاران اتحادیه هنرمندان فلسطین و جنبش «چشم‌اندازهای نو» بود. او با استفاده از عناصر بومی مانند گل، کاه و نمادهایی چون درختان زیتون، هنر را به حافظه تاریخی ملت خود پیوند زد و جوایز متعدد بین‌المللی از جمله جایزه فرهنگ و هنر نجیب فاضل را به دست آورد.
مطالبه‌گریِ مردم از چهره‌های مشهور در تجمعات شبانه

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