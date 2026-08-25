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کد خبر: ۳۳۶۷۲۱
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
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شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر داراب در درگیری با قاچاقچیان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس از شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام کرد: ظهر سه‌شنبه ۳ مردادماه مأموران انتظامی شهرستان داراب با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از محورهای فرعی این شهرستان مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
در جریان این عملیات، قاچاقچیان با مشاهده خودروهای پلیس به سمت مأموران تیراندازی کردند که در پی این درگیری، سرتیپ دوم «حسین حکیمی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد.
در این درگیری متقابل، دو نفر از قاچاقچیان مجروح و یک نفر دیگر دستگیر شد. همچنین مأموران در بازرسی از دو دستگاه خودرو پژو پارس متعلق به متهمان، ۱۳۳ کیلوگرم تریاک و دو قبضه سلاح شامل یک قبضه کلاش و یک قبضه کلت جنگی کشف کردند.
گفتنی است، شهید حسین حکیمی اهل شهرستان استهبان و دارای یک فرزند دختر سه ساله بود.

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