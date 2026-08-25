رئیس قوه قضائیه کشورمان در دیدار رئیس شورای عالی قضائی عراق گفت: پرچم خونخواهی امام شهیدمان را رها نخواهیم کرد و پرونده‌های مربوط به تروریست‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری میزان، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق که در صدر یک هیئت عالی قضائی به ایران سفر کرده است، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس قوه قضائیه کشورمان در این دیدار با اشاره به تعمیق روابط ایران و عراق در حوزه‌های مختلف بیان داشت: همکاری‌های ایران و عراق در همه شئون و ابعاد، تعمیق یافته است؛ در بُعد قضائی و حقوقی نیز، روابط دو طرف با تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که منعقد شده، توسعه و بسط پیدا کرده است. ما بر تعمیق هرچه بیشتر این بُعد از روابط، تأکید مؤکد داریم و در این راستا، آماده هرگونه همکاری و معاضدت با دستگاه قضائی عراق هستیم.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ایجاد تسهیلات ویژه قضائی و حقوقی برای زوار و تجار ایرانی و عراقی، گفت: با عنایت به سفرهای زیارتی کثیری که در طول سال، هر دو ملت ایران و عراق به عتبات مقدسه و بارگاه منور امام ثامن ضامن(ع) دارند، ما بر ایجاد تسهیلات ویژه قضائی و حقوقی برای زوار ایرانی و عراقی تأکید داریم. وی عنوان کرد: یکی از ابعاد و مؤلفه‌های همکاری‌ها و معاضدت‌های حقوقی و قضائی میان دو کشور ایران و عراق، در مقوله ایجاد تسهیلات برای تجار و بازرگانان دو طرف خلاصه می‌شود. ما می‌توانیم با تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضائی در مرتفع کردن مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی، نقش‌آفرین باشیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله همکاری‌های امنیتی میان ایران و عراق، خاطرنشان کرد: در ابعاد امنیتی نیز همکاری‌های دو کشور ایران و عراق، گسترش و تعمیق یافته است. ما اعتقاد راسخ داریم که امنیت دو کشور به هم پیوند خورده است؛ فلذا ضروری است هر تحرک ضدامنیتی در جدار مرزی دو طرف و یا از ناحیه عوامل بیگانه، با سرعت و قاطعیت و هماهنگی طرفین خنثی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و عراق، گفت: یادداشت‌های تفاهم و توافق قضائی و انتقال و تبادل زندانیان میان ایران و عراق منعقد شده است. بر همین اساس، ما بر تقویت موضوع استرداد محکومین ایرانی و عراقی و ایجاد تسهیلات برای خانواده‌های آنها تأکید مؤکد داریم. در سال گذشته نیز بالغ بر ۱۳۱ محکوم ایرانی از زندان‌های عراق مسترد شدند.

وی در ادامه سخنانش در این دیدار به تروریسم اقتصادی رژیم آمریکا علیه ملت ایران نیز اشاره کرد و بیان داشت: یاوه‌گویی‌ها و لفاظی‌های اخیر ترامپ و اعضای دولت او درخصوص اِعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران، موضوع جدیدی نیست. آمریکایی‌ها ۴۷ سال است که انواع و اقسام تهدیدها را علیه ملت ایران روا داشته‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های متعدد خود در برابر ایران اسلامی، مجدداً شروع به لفاظی علیه ملت ایران کرده است. قطعاً آمریکایی‌ها در پروژه خصمانه جدیدشان نیز شکست خواهند خورد.

رئیس دستگاه قضا گفت: روحیه فرعونی سردمداران رژیم آمریکا ادامه نخواهد یافت و آنها پاسخ جنایاتشان علیه ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده را دریافت خواهند کرد.

وی با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها به پرونده عناصر تروریستی افزود: ما در رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌های مرتبط با تروریست‌ها و عناصری که دستانشان به خون شهدای ایرانی و شهدای محور مقاومت آغشته است، عزمی جزم داریم و پرچم خونخواهی امام شهیدمان را رها نخواهیم کرد. از دستگاه قضائی عراق نیز به سبب گشودن پرونده‌هایی برای تعقیب و مجازات عناصر تروریستی، تقدیر می‌کنیم.

خون شهدای ایرانی و عراقی در هم آمیخته است

رئیس شورای عالی قضائی عراق نیز طی سخنانی در این دیدار اظهار داشت: حاکمیت و ملت عراق در موضوع تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، با دولت و ملت ایران همبستگی دارد.

فائق زیدان با بیان اینکه ما هیچ‌گاه حمایت‌های ایران از عراق، چه در سال ۲۰۰۳ و چه در ایام بحران تروریسم، را فراموش نمی‌کنیم، گفت: حاکمیت و ملت عراق، تروریسم اقتصادی علیه ایران را محکوم می‌کند.

زیدان عنوان کرد: حضور پرشور و چشمگیر مردم عراق در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین استقبال از عزاداران ایرانی در مراسم اربعین حسینی، نشأت‌گرفته از احساسات خودجوش مردم عراق است.

وی افزود: خون شهدای ایرانی و عراقی در مقوله «مبارزه با تروریسم» در هم آمیخته است و ما اوج این قضیه را در زمان شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شاهد بودیم.

رئیس شورای عالی قضائی عراق همکاری‌های قضائی دو کشور را برگرفته از ایمان مطلق به ضرورت همکاری‌های استراتژیک میان ایران و عراق دانست و بر ضرورت اجرای کامل توافق‌نامه‌های قضائی منعقدشده میان دو کشور تأکید کرد.