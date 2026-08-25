فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۷۱۶
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
با حضور رئیس‌جمهور انجام شد

افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی (۶۳ مگاواتی قائد شهید و ۳۲ مگاواتی شهدای لامرد) در استان تهران، بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه 
(3 شهریورماه) در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی (۶۳ مگاواتی قائد شهید و ۳۲ مگاواتی شهدای لامرد) در استان تهران، با تشکر و قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، گفت: از تمامی مهندسان و پیمانکاران داخلی و خارجی که در راستای استقرار پروژه‌های پنل‌های خورشیدی تلاش کردند، تشکر می‌کنم. اعتقاد دارم اقدامات صورت‌گرفته می‌تواند توسعه بیشتری یابد و رکوردهای جدیدی را ثبت کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار این است در دو سال آینده ۳۰ هزار مگاوات را از طریق انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تولید کنیم، یادآور شد: یکی از الزامات مورد توجه در کنار بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، ارتقای سطح بهره‌وری از فضا و امکانات است. بنابراین با دانشگاهیان و کارشناسان حوزه کشاورزی، هماهنگی و تعامل‌های لازم را برای کشت گیاهان دارویی و استفاده از آبی که پنل‌ها را شستشو می‌دهد، برگزار کنید.
رئیس‌جمهور با اشاره به حمایت تمام‌قد از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی پنل‌های خورشیدی، اعلام کرد: هیچ‌گونه محدودیتی برای پشتیبانی در زمینه تولید داخلی پنل‌های خورشیدی نخواهیم داشت و چنانچه سرمایه‌گذاری بخواهد در این حوزه اقدام کند، زمین و امکانات مورد نیاز را در اختیارش خواهیم گذاشت.
پزشکیان در پایان بر ضرورت پرهیز از استفاده از سوخت فسیلی تأکید کرد و گفت: با ارتقای سطح بهره‌وری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، ضرورت دارد با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های لازم خود را از مصرف سوخت فسیلی نجات بدهیم و حامی تولیدکنندگان و صنعتگران باشیم. اعتقاد دارم هیچ‌گاه نباید برق صنعت قطع شود.
 وفاق و همدلی 
پیش‌نیاز پیشرفت و آبادانی کشور است
همچنین رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (3 شهریورماه)، در دیدار با جمعی از نوجوانان و جوانان افتخارآفرین ایران، وفاق و همدلی را پیش‌نیاز پیشبرد برنامه‌های کشور دانست و گفت: همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و میهن‌مان را آباد کنیم؛ چرا که با مشارکت و هماهنگی می‌توان کشور را ساخت، اما تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، نتیجه‌ای جز تفرقه و اختلاف نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ایجاد تفرقه و دودستگی از اهداف دشمنان است، اظهار کرد: جنگ‌ها امروز تغییر ماهیت داده‌اند و دشمنان دریافته‌اند که از راه نظامی نمی‌توانند ملت ایران را تسلیم یا شکست دهند؛ از همین رو بر مسائل اجتماعی و نارضایتی‌های اقتصادی تمرکز کرده‌اند تا از این طریق کشور را به آشوب بکشانند.
رئیس‌جمهور افزود: تمام تلاش من و مسئولان نظام، حفظ وحدت و انسجام است. ایجاد فشار اقتصادی یکی از راهبردهای آمریکا و دشمنان برای وادار کردن ایران به تسلیم است، اما نباید در برابر مشکلات کوتاه بیاییم. با مشارکت همه مردم می‌توان راه‌حل‌ها را پیدا کرد و کشور را آباد ساخت.
پزشکیان با اشاره به مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نوجوانان و جوانان حاضر در این دیدار، آنان را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و گفت: هر یک از شما می‌توانید در صورت شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌هایتان، آینده ایران را بسازید. من نیز همچون شما فردی عادی بودم و امروز در این جایگاه قرار گرفته‌ام. خودم را برتر از هیچ‌کس نمی‌دانم و معتقدم باید زمینه رشد و شکوفایی همه دانش‌آموزان و جوانان ایرانی فراهم شود.
رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه نهضت مدرسه‌سازی تنها به ساخت ساختمان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: با همکاری شهرداری تهران در حال ساخت چند مجتمع آموزشی بزرگ‌مقیاس هستیم که امکانات آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان را در اختیار خواهد داشت. این مدارس با رویکردی نوین و آینده‌محور، بر مهارت‌افزایی، حل مسئله، ارتباط مؤثر، کار گروهی و مدیریت تمرکز خواهند کرد.
وی گفت: یکی از چالش‌های کشور، ضعف در گفت‌وگو و برقراری ارتباط است که زمینه‌ساز اختلاف و درگیری می‌شود. تا جایی که بتوانیم، بستر گفت‌وگو و آزادی‌های اجتماعی را فراهم خواهیم کرد، زیرا تجربه نشان داده است که با پرخاشگری نمی‌توان به تعامل و هم‌افزایی رسید.
پزشکیان از برگزاری جلساتی برای استفاده از طرح‌ها و پیشنهادهای جوانان و دانشجویان در حل مسائل کشور خبر داد و گفت: به جای نقد صرف، باید راه‌حل ارائه کنیم. در دولت وفاق ملی، هر فردی با هر گرایش و تفکری که طرحی راهگشا داشته باشد، می‌تواند آن را ارائه و در عمل اثبات کند. رئیس‌جمهور در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای حل مسائل کشور در حوزه‌هایی همچون محیط‌زیست، کاهش ناترازی‌ها و حکمرانی آب را از سیاست‌های دولت عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد آشوب و فروپاشی کشور، وحدت و انسجام جامعه را عامل ناکامی این طرح‌ها دانست و گفت: اکنون نیز به همدلی و همیاری نیازمندیم و نخبگان و دانشگاهیان می‌توانند در این زمینه نقش محوری داشته باشند. رسیدگی به آسیب‌ها و تنش‌های اجتماعی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و در این مسیر باید بر برخورد عادلانه و مبتنی بر انصاف تأکید شود.
 تقویت همگرایی کشورهای اسلامی
 عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه است
علاوه‌بر این پزشکیان روز سه‌شنبه (3 شهریورماه) در دیدار آقای فائق زیدان، رئیس شورای‌عالی قضائی جمهوری عراق و هیئت همراه، ضمن تشکر و قدردانی از ملت و دولت این کشور به‌ پاس تمهید مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی شایسته از زائران حسینی در ایام اربعین، اظهار داشت: از حضور هیئت عراقی در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً خرسند هستم و امیدوارم این دیدار زمینه‌ساز توسعه و تقویت ارتباطات فرهنگی، تجاری و اقتصادی و دو کشور شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای همسایه و مسلمان، تصریح کرد: ضرورت دارد ملت‌های اسلامی تعاملات فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، چرا که این همگرایی، عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه در برابر دشمنان مشترک از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به ذخایر و سرمایه‌های عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروت‌ها، به دنبال ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری برای تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش، تلاش برای برقراری عدالت در کشورهای اسلامی را عاملی برای کاهش مشکلات و اختلافات و افزایش روحیه همکاری‌های چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: همه باید بکوشند تا سوءتفاهم‌ها برطرف شده و بستر گسترش امنیت منطقه‌ای فراهم آید.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشکیل ائتلافی از کشورهای مسلمان در قالب امت واحده برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه، افزود: تمامی مسلمانان ساکن در غرب آسیا، بر اساس آیات قرآن، امت واحده هستند و الگوی رفتاری آنان باید بر مبنای تقوای الهی سنجیده شود. امیدوارم با تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، زمینه برای خروج آمریکا از منطقه فراهم شده و حاکمان کشورهای منطقه، الگویی بومی و پایدار از برقراری ثبات را مستقر کنند.
زورگویی و قلدری آمریکا راهگشا نیست
خبر دیگر اینکه، رئیس‌جمهور روز دوشنبه 
(2 شهریورماه) در دیدار با آقای عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن قدردانی از اقدامات سازنده و میانجیگرانه دولت این کشور در مسیر برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای، اظهار امیدواری کرد که با تداوم اراده‌ها و همکاری‌های مشترک، اهداف مندرج در توافق اسلام‌آباد محقق شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بین‌المللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چرا که تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرائی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.
وی در ادامه با اشاره به پایداری و تاب‌آوری ملت ایران، این استحکام را ریشه در وحدت و انسجام ملی دانست و اظهار داشت: ملت ما با اتکا به همین همبستگی، از هرگونه فشار و تهدیدی عبور خواهد کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه و تعامل و هم‌افزایی با کشورهای اسلامی را الزامی اساسی برشمرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و تعامل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسایگان است؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) همواره به صلح و دوستی فرمان داده‌اند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام کشورهای اسلامی، مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام است، گفت: در صورت تحقق این همگرایی، دشمنان قادر به پیشبرد اهداف شوم خود نخواهند بود.
رئیس‌جمهور با یادآوری وحدت، انسجام و هماهنگی موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهداف صلح و ثبات منطقه‌ای، ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد، منطقه و جهان اسلام به بالندگی، عزت و سربلندی روزافزون دست یابد.
در ادامه این دیدار، آقای عاصم منیر ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های پزشکیان در مسیر ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف مشترک و دستیابی به توافقی جامع، ضروری است فرآیندهای دیپلماتیک با دقت و وسواس کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. فرمانده ارتش پاکستان در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه، بر این باور راسخ تأکید کرد که اشتراکات عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، سرمایه ارزشمندی برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و ترسیم آینده‌ای روشن است.
عاصم منیر با اشاره به تجارب موفق میانجیگری اسلام‌آباد، اظهار داشت: پاکستان با قاطعیت به نقش تسهیلگر خود ادامه خواهد داد و معتقد است که پایان این بحران، سرآغازی برای فصل نوینی از همکاری‌های همه‌جانبه در جهت بازسازی، توسعه منطقه‌ای و تحقق امنیت جمعی خواهد بود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

قالیبافی که ما می‌شناسیم (نکته)

بی‌اجازه شوهر!(گفت و شنود)

بِسِنت خالی بست مستندات چه می‌گویند؟ (یادداشت روز)

آمریکا با تشدید دوباره ضربات ایران بازهم عقب‌نشینی فاحش می‌کند

از سراب ۳۰۰ میلیارد دلاری تا دلار ۲۰۰ هزار تومانی!

ترامپ پرچم سفید را بالا ببرد؛ ایران عوارض بگیرد به نفع همه است

مردم ایران آگاه‌تر از آنندکه از دشمن فریب بخورند

اعتراف سازمان سیا: ساواک، سینما رکس را آتش زد

کشورهای منطقه با فشار آمریکا علیه ایران همراه نمی‌شوند

این پیروزی است یا اعتراف به شکست آمریکا؟