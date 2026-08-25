افتتاح نیروگاههای خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران
رئیسجمهور در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی ۹۵ مگاواتی (۶۳ مگاواتی قائد شهید و ۳۲ مگاواتی شهدای لامرد) در استان تهران، بر ضرورت ارتقای بهرهوری و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز سهشنبه
(3 شهریورماه) در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی ۹۵ مگاواتی (۶۳ مگاواتی قائد شهید و ۳۲ مگاواتی شهدای لامرد) در استان تهران، با تشکر و قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، گفت: از تمامی مهندسان و پیمانکاران داخلی و خارجی که در راستای استقرار پروژههای پنلهای خورشیدی تلاش کردند، تشکر میکنم. اعتقاد دارم اقدامات صورتگرفته میتواند توسعه بیشتری یابد و رکوردهای جدیدی را ثبت کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار این است در دو سال آینده ۳۰ هزار مگاوات را از طریق انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تولید کنیم، یادآور شد: یکی از الزامات مورد توجه در کنار بهرهگیری از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، ارتقای سطح بهرهوری از فضا و امکانات است. بنابراین با دانشگاهیان و کارشناسان حوزه کشاورزی، هماهنگی و تعاملهای لازم را برای کشت گیاهان دارویی و استفاده از آبی که پنلها را شستشو میدهد، برگزار کنید.
رئیسجمهور با اشاره به حمایت تمامقد از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی پنلهای خورشیدی، اعلام کرد: هیچگونه محدودیتی برای پشتیبانی در زمینه تولید داخلی پنلهای خورشیدی نخواهیم داشت و چنانچه سرمایهگذاری بخواهد در این حوزه اقدام کند، زمین و امکانات مورد نیاز را در اختیارش خواهیم گذاشت.
پزشکیان در پایان بر ضرورت پرهیز از استفاده از سوخت فسیلی تأکید کرد و گفت: با ارتقای سطح بهرهوری از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، ضرورت دارد با مدیریت و برنامهریزیهای لازم خود را از مصرف سوخت فسیلی نجات بدهیم و حامی تولیدکنندگان و صنعتگران باشیم. اعتقاد دارم هیچگاه نباید برق صنعت قطع شود.
وفاق و همدلی
پیشنیاز پیشرفت و آبادانی کشور است
همچنین رئیسجمهور روز سهشنبه (3 شهریورماه)، در دیدار با جمعی از نوجوانان و جوانان افتخارآفرین ایران، وفاق و همدلی را پیشنیاز پیشبرد برنامههای کشور دانست و گفت: همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و میهنمان را آباد کنیم؛ چرا که با مشارکت و هماهنگی میتوان کشور را ساخت، اما تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، نتیجهای جز تفرقه و اختلاف نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه ایجاد تفرقه و دودستگی از اهداف دشمنان است، اظهار کرد: جنگها امروز تغییر ماهیت دادهاند و دشمنان دریافتهاند که از راه نظامی نمیتوانند ملت ایران را تسلیم یا شکست دهند؛ از همین رو بر مسائل اجتماعی و نارضایتیهای اقتصادی تمرکز کردهاند تا از این طریق کشور را به آشوب بکشانند.
رئیسجمهور افزود: تمام تلاش من و مسئولان نظام، حفظ وحدت و انسجام است. ایجاد فشار اقتصادی یکی از راهبردهای آمریکا و دشمنان برای وادار کردن ایران به تسلیم است، اما نباید در برابر مشکلات کوتاه بیاییم. با مشارکت همه مردم میتوان راهحلها را پیدا کرد و کشور را آباد ساخت.
پزشکیان با اشاره به مطالبات و پیشنهادهای مطرحشده از سوی نوجوانان و جوانان حاضر در این دیدار، آنان را سرمایههای ارزشمند کشور دانست و گفت: هر یک از شما میتوانید در صورت شکوفایی استعدادها و خلاقیتهایتان، آینده ایران را بسازید. من نیز همچون شما فردی عادی بودم و امروز در این جایگاه قرار گرفتهام. خودم را برتر از هیچکس نمیدانم و معتقدم باید زمینه رشد و شکوفایی همه دانشآموزان و جوانان ایرانی فراهم شود.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر اینکه نهضت مدرسهسازی تنها به ساخت ساختمان محدود نمیشود، اظهار کرد: با همکاری شهرداری تهران در حال ساخت چند مجتمع آموزشی بزرگمقیاس هستیم که امکانات آموزشی مورد نیاز دانشآموزان، خانوادهها و معلمان را در اختیار خواهد داشت. این مدارس با رویکردی نوین و آیندهمحور، بر مهارتافزایی، حل مسئله، ارتباط مؤثر، کار گروهی و مدیریت تمرکز خواهند کرد.
وی گفت: یکی از چالشهای کشور، ضعف در گفتوگو و برقراری ارتباط است که زمینهساز اختلاف و درگیری میشود. تا جایی که بتوانیم، بستر گفتوگو و آزادیهای اجتماعی را فراهم خواهیم کرد، زیرا تجربه نشان داده است که با پرخاشگری نمیتوان به تعامل و همافزایی رسید.
پزشکیان از برگزاری جلساتی برای استفاده از طرحها و پیشنهادهای جوانان و دانشجویان در حل مسائل کشور خبر داد و گفت: به جای نقد صرف، باید راهحل ارائه کنیم. در دولت وفاق ملی، هر فردی با هر گرایش و تفکری که طرحی راهگشا داشته باشد، میتواند آن را ارائه و در عمل اثبات کند. رئیسجمهور در ادامه، بهرهگیری از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای حل مسائل کشور در حوزههایی همچون محیطزیست، کاهش ناترازیها و حکمرانی آب را از سیاستهای دولت عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد آشوب و فروپاشی کشور، وحدت و انسجام جامعه را عامل ناکامی این طرحها دانست و گفت: اکنون نیز به همدلی و همیاری نیازمندیم و نخبگان و دانشگاهیان میتوانند در این زمینه نقش محوری داشته باشند. رسیدگی به آسیبها و تنشهای اجتماعی نیز ضرورتی انکارناپذیر است و در این مسیر باید بر برخورد عادلانه و مبتنی بر انصاف تأکید شود.
تقویت همگرایی کشورهای اسلامی
عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه است
علاوهبر این پزشکیان روز سهشنبه (3 شهریورماه) در دیدار آقای فائق زیدان، رئیس شورایعالی قضائی جمهوری عراق و هیئت همراه، ضمن تشکر و قدردانی از ملت و دولت این کشور به پاس تمهید مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و میزبانی شایسته از زائران حسینی در ایام اربعین، اظهار داشت: از حضور هیئت عراقی در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً خرسند هستم و امیدوارم این دیدار زمینهساز توسعه و تقویت ارتباطات فرهنگی، تجاری و اقتصادی و دو کشور شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام میان کشورهای همسایه و مسلمان، تصریح کرد: ضرورت دارد ملتهای اسلامی تعاملات فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهند، چرا که این همگرایی، عامل برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه در برابر دشمنان مشترک از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به ذخایر و سرمایههای عظیم منطقه، هشدار داد که دشمنان با چشم طمع به این ثروتها، به دنبال ایجاد اختلاف، جنگ و درگیری برای تصاحب آنها هستند و تنها راه مقابله، حفظ هوشیاری و اتحاد کشورهای اسلامی است.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش، تلاش برای برقراری عدالت در کشورهای اسلامی را عاملی برای کاهش مشکلات و اختلافات و افزایش روحیه همکاریهای چندجانبه دانست و خاطرنشان کرد: همه باید بکوشند تا سوءتفاهمها برطرف شده و بستر گسترش امنیت منطقهای فراهم آید.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشکیل ائتلافی از کشورهای مسلمان در قالب امت واحده برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه، افزود: تمامی مسلمانان ساکن در غرب آسیا، بر اساس آیات قرآن، امت واحده هستند و الگوی رفتاری آنان باید بر مبنای تقوای الهی سنجیده شود. امیدوارم با تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، زمینه برای خروج آمریکا از منطقه فراهم شده و حاکمان کشورهای منطقه، الگویی بومی و پایدار از برقراری ثبات را مستقر کنند.
زورگویی و قلدری آمریکا راهگشا نیست
خبر دیگر اینکه، رئیسجمهور روز دوشنبه
(2 شهریورماه) در دیدار با آقای عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن قدردانی از اقدامات سازنده و میانجیگرانه دولت این کشور در مسیر برقراری صلح و امنیت منطقهای، اظهار امیدواری کرد که با تداوم ارادهها و همکاریهای مشترک، اهداف مندرج در توافق اسلامآباد محقق شود.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بینالمللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چرا که تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرائی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.
وی در ادامه با اشاره به پایداری و تابآوری ملت ایران، این استحکام را ریشه در وحدت و انسجام ملی دانست و اظهار داشت: ملت ما با اتکا به همین همبستگی، از هرگونه فشار و تهدیدی عبور خواهد کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه و تعامل و همافزایی با کشورهای اسلامی را الزامی اساسی برشمرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و تعامل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسایگان است؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) همواره به صلح و دوستی فرمان دادهاند.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام کشورهای اسلامی، مهمترین عامل بازدارنده در برابر توطئههای رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام است، گفت: در صورت تحقق این همگرایی، دشمنان قادر به پیشبرد اهداف شوم خود نخواهند بود.
رئیسجمهور با یادآوری وحدت، انسجام و هماهنگی موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهداف صلح و ثبات منطقهای، ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد، منطقه و جهان اسلام به بالندگی، عزت و سربلندی روزافزون دست یابد.
در ادامه این دیدار، آقای عاصم منیر ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای پزشکیان در مسیر ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف مشترک و دستیابی به توافقی جامع، ضروری است فرآیندهای دیپلماتیک با دقت و وسواس کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. فرمانده ارتش پاکستان در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاریهای دوجانبه، بر این باور راسخ تأکید کرد که اشتراکات عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، سرمایه ارزشمندی برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و ترسیم آیندهای روشن است.
عاصم منیر با اشاره به تجارب موفق میانجیگری اسلامآباد، اظهار داشت: پاکستان با قاطعیت به نقش تسهیلگر خود ادامه خواهد داد و معتقد است که پایان این بحران، سرآغازی برای فصل نوینی از همکاریهای همهجانبه در جهت بازسازی، توسعه منطقهای و تحقق امنیت جمعی خواهد بود.