اقتدار ملی تنها عامل بازدارندگی؛ تجربه اشغال متفقین از ضمیر ایرانیان فراموش نمیشود
سخنگوی وزارت امور خارجه در هشتاد و پنجمین سالروز هجوم قوای نظامی متفقین به ایران در سال ۱۳۲۰، با یادآوری پیامدهای اشغال کشور و خسارات و آسیبهای ناشی از آن، تأکید کرد که صیانت از عزت ملی و استقلال ایران مستلزم خودباوری و ارادهای مستحکم برای مقاومت است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سهشنبه ۳ شهریور در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت سالروز هجوم قوای نظامی متفقین به ایران در سال ۱۳۲۰ و اشغال ایران- که به مدت ۶ سال ادامه یافت و خسارات و آسیبهای زیادی به ایران وارد کرد- نوشت: امروز، ۳ شهریور، هشتاد و پنجمین سالروز هجوم طرفهای درگیر در یک جنگ ویرانگر به ایران است. در بامداد روز سوم شهریور ۱۳۲۰، یعنی تنها ۸۵ سال قبل، میهن ما برای دومین بار در عرض کمتر از سه دهه، با بیرحمی تمام از سوی قوای نظامی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اشغال شد؛ علیرغم اعلام بیطرفی رسمی حکومت شاهنشاهی، که بعدها محمدرضا پهلوی هم با شرمساری آن را توهم «قفس طلایی بیطرفی» در «جهانی با منطق زور» نامید، در آن واقعه، شوروی از شمال و شرق و انگلیس از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حملهور شدند؛ ارتش شاهنشاهی ایران در مدت چند روز متلاشی شد، شهرهای مهم به تصرف درآمدند، همه ایران اشغال شد و شاه مملکت تنها ۲۲ روز بعد از تهاجم نیروهای بیگانه، بدون مقاومت از سلطنت کنارهگیری کرد و به شیوهای تحقیرآمیز به یکی از مستعمرات دورافتاده انگلیس در اقیانوس هند تبعید شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آن تجربه تلخ و جانکاه هیچگاه از ضمیر ایرانیان فراموش نمیشود؛ نوشت: در هر دو جنگ جهانی که اروپا بر دنیا تحمیل کرد، سختتر از ویرانی کشور، از دسترفتن جانهای بیشمار و غارت داراییهای ایرانیان، اهانتی بود که به حیثیت ملت شریف و نجیبی وارد آمد که در آن آتشافروزیها هیچ نقشی نداشتند. به گزارش ایرنا، بقائی خاطرنشان کرد: ایران مقتدر که با سربلندی بر بحرانهای سهمگین فائق آمده است، امروز در برابر آزمون سرنوشتساز دیگری قرار گرفته است. ما به تجربه آموختهایم که صیانت از عزت ملی و استقلال ایران، مستلزم خودباوری و ارادهای مستحکم برای مقاومت است و اقتدار ملی با همه مؤلفههایش تنها عامل بازدارنده و مؤثر در برابر زیادهخواهی و تجاوزگری بیگانه است.