* روزنامه ‌نیویورک‌ تایمز فاش کرد: ایران، پدافند آمریکا در اردن را درهم شکست. آنها طی پنج روز حملات موشکی و پهپادی مداوم به سه پایگاه آمریکایی در اردن، با استفاده از موشک‌‌های مانورپذیر و تاکتیک اشباع، پدافند هوائی را تحت فشار قرار دادند و رهگیرهای پاتریوت را از کار انداختند! غربگرایان و مدافعان عمو ترامپ! بگویند چه کسی پیروز میدان نبرد است؟!

عباسی

* جو کنت، رئیس مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم دولت ترامپ می‌گوید؛ تنها گزینه آمریکا کنار کشیدن از جنگ است. غیرت و شرافت ملی به ایران اجازه نمی‌دهد که ترور آیت‌الله خامنه‌ای و کشتار ۱۸۰ کودک دبستانی را نادیده بگیرد، لذا به دنبال شکست آمریکاست.

ضیایی

* امروز که ایران مقتدر و سربلند در ردیف کشورهای تراز اول جهان قرار گرفته است از نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی گرفته تا هسته‌ای و سلول‌های بنیادین، مستقیم و غیرمستقیم، همه این افتخارات، نتیجه اهتمام، پیگیری و حمایت‌های جدی رهبر شهید عزیزتر از جانمان است که همه به‌ویژه قشر جوان و تحصیل کرده باید ضمن قدرشناسی از امام شهید، به این حرکت شتاب دهند و کشورمان را سربلندتر از گذشته کنند.

ملایی

* شیطان بزرگ پس از شکست مفتضحانه در میدان و دیپلماسی، به دنبال اختلاف‌افکنی است. همه به‌ویژه مسئولان باید بسیار مراقب سخنان و عملکرد خود باشند. قطعاً وحدت در شرایط امروز ما، بیش از قدرت موشکی، بازدارندگی‌ دارد.

عصمت‌پور

* آمریکای جنایتکار پس از 47 سال تجربه تحریم ایران، باز هم بعد از شکست مفتضح‌اش در میدان به‌دنبال حربه خنثی شده تحریم بازگشت؟! آمریکا باید بداند همچنان که 47 سال تجربه کرده است راه به جایی نخواهد برد و باید گور خود را از منطقه گُم کند!

کائینی

* مواضع تند واشنگتن نشانه قدرت نیست، بلکه بازتاب بحران عمیق داخلی در آمریکاست. بحرانی که پس از جنگ، واشنگتن را با این پرسش سخت رو‌به‌رو کرده که دستاورد واقعی‌اش از جنگ با ایران چه بوده است؟!

فائزی

* 29 ایالت آمریکا، مالک اینستاگرام و فیسبوک را به دادگاه کشاندند! چرا که معتقدند الگوریتم‌های این پلتفرم‌ها برای بچه‌ها اعتیادآور و مضر است! اما در ایران، به‌جای تنظیم‌گری هوشمند و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، برای آزادسازی بی‌قیدوشرط پلتفرم‌ها یا قانون را دور می‌زنند یا با قانون‌گذاری جدید، اعتبار قواعد موجود را تضعیف می‌کنند و به آن‌هم افتخار می‌کنند!

قدیریان

* استفان والت، استاد دانشگاه‌ هاروارد می‌گوید؛ آمریکا جنگ ایران را عملاً باخته است. پایان جنگ، مستلزم امتیازدهی واقعی به ایران است؛ اعلام پیروزی و خروج یک‌طرفه دیگر کارساز نیست. این دیگر سخن ما نیست بلکه از متن جامعه آمریکاست! چرا هنوز هم غربگرایان قائل پیروزی شیطان بزرگند؟!

واشقانی

* برای نخستین بار در ۴۳ سال گذشته، موجودی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا (SPR) با افت ۶,۱ میلیون بشکه‌ای در هفته به ۲۹۸,۷ میلیون بشکه رسید بر اساس داده‎های تازه وزارت انرژی ایالات متحده، این رقم در قیاس با حجم حدود ۴۱۵ میلیون بشکه‌ای که پیش از رویارویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونی با ایران ثبت شده بود، افتی چشمگیر را نشان می‌دهد و می‌توان گفت ذخایر نفت آمریکا خشکید.

دارنجانی

* مک‌کافری، ژنرال چهارستاره بازنشسته ارتش آمریکا که از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام و فرمانده میدانی سابق نیروهای آمریکایی در جنگ خلیج‌فارس بوده، وضعیت کنونی آمریکا در قبال ایران را یک بن‌بست کامل توصیف کرده و اذعان داشته آمریکا دیگر گزینه نظامی مؤثری برای بازگشایی تنگه هرمز در اختیار ندارد. و این اقدام مستلزم اعزام نیروهای زمینی گسترده، یک عملیات حدوداً یکساله و تحمل تلفات قابل‌توجه آمریکایی خواهد بود.

اژدر

* اولاً اعداد و ارقام کسری ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر روزانه بنزین که از سوی مسئولین اعلام شده صحیح نیست. میزان کسری بنزین در کشور به طور متوسط در حدود روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر می‌باشد. ثانیاً واگذاری تعیین قیمت بنزین به بازار، بی‌مسئولیتی دولت را می‌رساند که جای تامل و تاسف دارد.

خردمند

* آمریکا هدفش از احداث پایگاه در این منطقه علی‌الظاهر دفاع از کشورهای عربی بود. اما الان وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده که کشورهای عربی منطقه باید از این پایگاه‌ها حفاظت بکنند. تازه اگر بتوانند که تاکنون نتوانسته‌اند. نتیجه وابستگی به بیگانه و امنیت اجاره‌ای بهتر از این نخواهد شد.

کیادلیری

* تجاوزی که آمریکا در نهم اسفند علیه ایران آغاز کرد، قرار بود معمار نظم نوین آمریکایی در منطقه غرب آسیا باشد. اما شش ماه بعد، ورق به صورت کامل برگشته است. ترامپ در جنگ با ایران در یک تحقیر استراتژیک گرفتار شده و نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه سیاسی در داخل، از این جنگ خارج شود.

فرهادی

* در حالی که دولت قطر به اسارت گرفتن خلبانان ایرانی را تکذیب می‌کند ولی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که یک سرهنگ ارتش این کشور در مصاحبه با الجزیره اعلام می‌کند از خلبانان ایرانی بازجویی کرده است.

امیرشهر

* امروز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رسانه در کشور، خیابان است. افرادی که در خیابان حضور پیدا می‌کنند، چه سخنران و چه غیر‌سخنران باید وفاق‌ساز، پرحجم، پربصیرت، پرشور و مطالبه‌گر در صحنه باشند و صدا و سیما، همین حرکت را با این پنج ویژگی اعتلا ببخشد.

خاکسار

* آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، از تکرار حوادث دی‌ماه سال گذشته ابراز نگرانی کرده است. اما همزمان از برنامه دولت برای رها کردن اینترنت و رها کردن قیمت‌ها هم حرف می‌زند. به ایشان عرض می‌کنیم همین دو قلم برای شروع فتنه جدید کافی است و دشمن هم روی این اقدامات برای راه‌اندازی آشوب برنامه‌ریزی می‌کند.

بخشیان

* مردم ایران نتیجه اعتماد به دولتمردان کاخ سفید را در لیبی، افعانستان، لبنان، غزه و عراق دیده‌اند و به‌خوبی به این درک سیاسی رسيده‌اند که برگ برنده خود را در جنگ تحمیلی سوم فدای بازی‌های سیاسی سیاستمداران غرب‌گرا نکنند.

شهریاری

* ایران و عراق دو ملت همسایه با اشتراکات مذهبی و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی‌ هستند و قطعاً تاریخ خوانده‌های عراق بهتر از هر کسی می‌دانند که نام خلیج‌فارس را نمی‌توان با یک توئیت تغییر داد!

عابدپور

* آقای زنگنه نماینده مجلس گفته اصل قاچاق سوخت مربوط به پالایشگاه‌ها است. این حرف بسیار جدی و حائز اهمیت است. حالا معنای اینکه چرا واگذاری پالایشگاه‌ها اشتباه بود را شاید بتوان بهتر فهمید.

بابویی

* یکی از کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها در وزارت نفت کالیبره نبودن شیرهای اندازه‌گیری نفت، بنزین و غیره است. چیزی شبیه به برخی از نازل‌های بنزین که کم می‌ریزد و زیاد نشان می‌دهد. با کالیبره نبودن، عایدی بخش مانده که ماهانه حدود چند میلیون دلار می‌شود را هزینه خود وزارت نفت می‌کنند. متاسفانه باید گفت این یک نوع فرار از قانون در وزارت نفت است.

پیشه‌ور

* حقیقت این است که نظام حکمرانی اداری کشور به هیچ وجه متناسب با شرایط جنگی نیست و آرایش جنگی آن ضعیف و ناقص است.

دانائی

* نمایش‌های تبلیغاتی با کلاه‌ها و شعارهای سفارشی، تنها سرپوشی بر این واقعیت تاریخی است که زنجیره دشمنی واشنگتن علیه ملت ایران، جز فهرستی از ناکامی‌های بزرگ برای ایالات متحده دستاورد دیگری نداشته است.

ضامن‌جانی

* به گفته کارشناسان، حکمرانی کشور در مرزهای زمینی با قبل از محاصره تفاوت محسوسی نداشته و هنوز صف‌ها و توقف‌های بعضاً چند هفته‌ای در مرزهای کشور مانند بازرگان گزارش می‌شود. در حالی که سایر کشورهای دنیا برای مدت زمان عبور کالا از مرزهای خود به دنبال رکوردشکنی در حد ساعت و دقیقه هستند، دستگاه‌های فعال در مرزهای ایران با ناهماهنگی رویه‌ای خود، هفته‌ها کالا را در مرز نگه می‌دارند.چرا؟

ستوده