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کد خبر: ۳۳۶۷۰۰
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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نشان دادن باطن حجاج در مکه

یکی از اصحاب امام سجاد(ع) که با حضرت در صحرای عرفات بود، می‌گوید: از آن بالا که نگاه کردم دیدم صحرا از حاجی موج می‌زند. به امام عرض کردم «ما اکثر الحجیج الحمدلله» چقدر امسال حاجی زیاد است! امام فرمود: «ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج» چقدر فریادزن زیاد است و حاجی کم است؟! آن شخص می‌گوید: من نمی‌دانم امام چه کرد و چه بینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد که وقتی به من گفت: حالا نگاه کن! دیدم صحرایی پر از حیوان، یک باغ‌وحش کامل که فقط یک عده انسان هم در لابلای این حیوان‌ها دارند حرکت می‌کنند. حضرت فرمود: حالا می‌بینی! باطن این است.(1)
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1- بحارالانوار، ج 24، ص 124

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