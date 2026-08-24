کد خبر: ۳۳۶۷۰۰
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
نشان دادن باطن حجاج در مکه
یکی از اصحاب امام سجاد(ع) که با حضرت در صحرای عرفات بود، میگوید: از آن بالا که نگاه کردم دیدم صحرا از حاجی موج میزند. به امام عرض کردم «ما اکثر الحجیج الحمدلله» چقدر امسال حاجی زیاد است! امام فرمود: «ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج» چقدر فریادزن زیاد است و حاجی کم است؟! آن شخص میگوید: من نمیدانم امام چه کرد و چه بینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد که وقتی به من گفت: حالا نگاه کن! دیدم صحرایی پر از حیوان، یک باغوحش کامل که فقط یک عده انسان هم در لابلای این حیوانها دارند حرکت میکنند. حضرت فرمود: حالا میبینی! باطن این است.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 24، ص 124