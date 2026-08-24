اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان گفت: با تأمین قطعات مورد نیاز و بازگرداندن اتوبوس‌های زمین‌گیر به مدار خدمت، تعداد اتوبوس‌های فعال شهر تا آغاز مهر به حدود هزار دستگاه می‌رسد تا سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها کاهش پیدا کند.

علی قاسم‌زاده اظهار کرد: شهرداری اصفهان در آستانه بازگشایی مدارس، با تمام ظرفیت و به‌ویژه از طریق معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، در حال آماده‌سازی شهر برای استقبال از مهر است.

وی افزود: ستاد بازگشایی مدارس همچون سال‌های گذشته با مشارکت شهرداری، آموزش‌وپرورش، پلیس راهور و دیگر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است تا خدمات لازم به دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه شود و سال تحصیلی پرباری برای آن‌ها رقم بخورد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: سامانه ۱۳۷ خط ارتباطی شهرداری با شهروندان است و به‌طور میانگین روزانه بیش از هزار تماس از سوی مردم دریافت می‌کند؛ این آمار نشان‌دهنده حساسیت و دغدغه‌مندی شهروندان نسبت به وضعیت شهر است. قاسم‌زاده ادامه داد: شهروندان در تماس با سامانه ۱۳۷ مسائل مختلفی از جمله ماندن زباله در معابر، خشک شدن درختان و سایر نارسایی‌های شهری را گزارش می‌کنند که این مشارکت مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای صیانت از شهر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به یکی از مطالبات پرتکرار شهروندان گفت: در روزهای اخیر، افزایش سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها از جمله موضوعاتی بود که مردم بیش از گذشته مطرح می‌کردند؛ علت این موضوع، زمینگیر شدن تعداد قابل‌توجهی از اتوبوس‌ها به‌دلیل کمبود قطعات بود.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، منابع لازم تأمین و مسیر تهیه قطعات پیش‌بینی شده است؛ همکاران ما در شرکت واحد اتوبوسرانی تلاش می‌کنند تا آغاز مهر، تعداد اتوبوس‌های فعال در مدار خدمت را به حدود هزار دستگاه برسانند که در پی آن، سرفاصله اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.