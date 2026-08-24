یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد شورای اسلامی شهر یزد از بررسی وضعیت ترافیکی بلوار مرحوم آیت‌الله ابوترابی‌(واقع در قاسم‌آباد) و خیابان بهار آزادی (واقع در بلوار نواب صفوی) با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی معابر خبر داد و گفت: برای بهبود وضعیت این دو محور، اقدامات اجرائی و مطالعات میدانی در دستور کار قرار گرفته است.

مجید تجملیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد و عضو شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در یکی از نشست‌های اخیر این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه سه موضوع مهم در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری بررسی شد که بخش قابل توجهی از آن به ارتقای ایمنی معابر، کاهش تصادفات و همچنین حمایت از رانندگان سرویس مدارس اختصاص داشت.

وی درباره وضعیت ترافیکی بلوار مرحوم آیت‌الله ابوترابی گفت: گزارش شورای ترافیک شهرستان و کمیته فنی این شورا درباره وضعیت تقاطع‌های این معبر و همچنین گزارش منطقه سه شهرداری یزد در کمیسیون بررسی شد و روند اقدامات انجام‌شده، مناسب ارزیابی شد.

دکتر تجملیان افزود: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، پس از انجام تملک‌های مورد نیاز توسط منطقه سه شهرداری، مقرر است تقاطع خیابان طلوع با بلوار مرحوم آیت‌الله ابوترابی در قالب یک میدان ساماندهی شود و در ادامه، سایر بریدگی‌های این معبر نیز با هدف کاهش تصادفات به‌ تدریج مسدود شوند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی درخواست جمعی از شهروندان درباره خیابان بهار آزادی اظهار کرد: این خیابان به‌عنوان یکی از معابر اتصال‌دهنده بلوار نواب صفوی و بلوار استقلال، از نظر ایمنی و وضعیت تصادفات وضع مطلوبی ندارد و موضوع با حضور جمعی از ساکنان محله در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

تجملیان تصریح کرد: گزارش پلیس راهور نشان می‌دهد این معبر با حجم قابل توجهی از تصادفات خسارتی و جرحی مواجه است و متأسفانه دو مورد فوتی نیز در این خیابان به ثبت رسیده که ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت آن را نشان می‌دهد.

تجملیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: سومین دستورکار این جلسه کمیسیون، بررسی راهکارهای حمایتی از رانندگان سرویس مدارس با حضور نماینده اداره‌کل آموزش و پرورش استان بود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تعمیر، نگهداری، سوخت، خدمات خودرو و دستمزد رانندگان افزود: هزینه‌های حمل‌ونقل نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و از سوی دیگر، خانواده‌های دانش‌آموزان نیز با فشار اقتصادی مواجه هستند. به همین دلیل علی‌رغم اصرار کمیسیون، شورای اسلامی شهر یزد افزایش هزینه سرویس مدارس را بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته تصویب نکرده است.